COVID-19 Илона Гвоздева заболела накануне финала "Танцев со звездами" в Грузии. Все симптомы указывали на ОРВИ, но ПЦР-тест показал положительный результат. Несмотря на слабость, головные боли, температуру и насморк знаменитость делала все, чтобы выздороветь как можно скорее.

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Как Илона Гвоздева вылечилась от Омикрона

Первое, что сделала танцовщица – пошла на рентген и сдала общий анализ крови, D-димер, коагулограмму. Так она убедилась, что ее инфекция вирусная, а не бактериальная.

Все 10 дней карантина Илона Гвоздева пила витамин D, витамин С, цинк, омега-3 и сидела на чаях с медом, имбирем, лимоном и травами. Для своего покоя она часто мерила сатурацию и делала дыхательную гимнастику, но дурные мысли время от времени накрывали Гвоздеву. Она гнала их танцами, сериалами и играми.

Несколько дней были панические атаки. Впервые в жизни думала, что умру в чужой стране и не увижу детей! В результате начала отвлекать себя позитивными сериалами, танцами и игрой в карты.

– поделилась звезда.

Илона Гвоздева о лечении от Омикрона / Фото с инстаграма танцовщицы

Примечательно, что муж танцовщицы Иван, прилетевший к ней в Грузию, имел те же симптомы, однако Омикроном не заболел. Его ПЦР-тест показал отрицательный результат, хотя все 10 дней он был вместе с супругой.

Как Илона Гвоздева болела коронавирусом

О заражении COVID-19 звезда сообщила 15 января. В первые дни болезни она не имела никаких симптомов и чувствовала себя хорошо.

Уже через несколько дней Илона Гвоздева со слезами рассказывала, что у нее появилась температура 37,5, слабость и легкое недомогание. Однако плакала она не от Омикрона, а из-за разлуки с детьми.

Далее танцовщицу накрыли панические атаки, она якобы "с ума сошла от безысходности".

Через 10 дней, 25 января, Илона Гвоздева вернулась в Украину, ведь после периода самоизоляции ПЦР-тест показал отрицательный результат.

Полный текст публикации Илоны Гвоздевой:

Омикрон. Все произошло внезапно, сначала я даже не поняла, что это ковид – новый штамм. Поскольку все симптомы очень напоминают обычный ОРВИ. Симптомы: першение в горле, слабость общая и недомогание, головные боли, температура 37-37,5 и легкий насморк.

Только сдав тест я сообразила, что у меня ковид. Муж был со мной все это время, и он не заболел, пожалуй, его иммунная система сильнее, а может, просто Бог отвел, хотя все симптомы у него тоже были, но при этом отрицательный тест.

Я сдавала анализ крови – общий, D-димер, коагулограмму, и делала рентген. Анализы для заболевания были плюс-минус в допустимых параметрах, но главное было то, что инфекция была вирусная, а не бактериальная – это уже была моя победа.

Способ лечения: витамин D, витамин С, цинк, обильное питье разнообразных чаев на основе меда, имбиря, лимона, отвара трав, омега-3, грузинская чача, дыхательная гимнастика методом Стрельникова, часто мерила сатурацию и хорошие положительные мысли.

Но несколько дней были панические атаки. Впервые в жизни думала, что умру в чужой стране и не увижу детей! В итоге начала отвлекать себя позитивными сериалами, плясками и игрой в карты!