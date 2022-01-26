Після різдвяних свят різко зросла кількість хворих на коронавірус. Підступна хвороба не оминає й зірок і заважає їм повертатися на сцену після зимових канікул. Так сталось з Катериною Бужинською. Їй довелось відкласти гастролі.

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Катерина Бужинська захворіла на коронавірус

Про COVID-19 співачка повідомила після гучного корпоративу. Уже в Києві вона здала ПЛР-тест, який, на жаль, показав позитивний результат. Наразі про її симптоми нічого невідомо, артистка не розповідає про своє самопочуття.

Погана новина, друзі. Два роки берегла себе, як могла. На жаль, ця зараза причепилася. Я на самоізоляції. Бережіть себе, друзі,

– поділилась Катерина Бужинська.

Катерина Бужинська захворіла на коронавірус / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Хто з зірок хворіє на коронавірус