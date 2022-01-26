Після різдвяних свят різко зросла кількість хворих на коронавірус. Підступна хвороба не оминає й зірок і заважає їм повертатися на сцену після зимових канікул. Так сталось з Катериною Бужинською. Їй довелось відкласти гастролі.
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Катерина Бужинська захворіла на коронавірус
Про COVID-19 співачка повідомила після гучного корпоративу. Уже в Києві вона здала ПЛР-тест, який, на жаль, показав позитивний результат. Наразі про її симптоми нічого невідомо, артистка не розповідає про своє самопочуття.
Погана новина, друзі. Два роки берегла себе, як могла. На жаль, ця зараза причепилася. Я на самоізоляції. Бережіть себе, друзі,
– поділилась Катерина Бужинська.
Катерина Бужинська захворіла на коронавірус / Фото з інстаграм-сторіс співачки
Хто з зірок хворіє на коронавірус
- Співачка Камалія вдруге заразилась COVID-19. Вона лікується вже два тижні, але температура 38 і жорстке дихання нікуди не зникає.
- "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях підхопила коронавірус у відпустці в Мексиці. По прильоту в Україну вона занедужала, тож здала експрес і ПЛР-тест, які підтвердили її побоювання.
- Танцівниця Ілона Гвоздьова заразилась COVID-19 в Грузії. На самоізоляції вона була з чоловіком Іваном, а відбувши обов'язкові 10 днів, стрімголов гайнула в Україну до дітей.