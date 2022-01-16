33-річна Ілона Гвоздьова жорстко критикувала останній сезон української версії "Танців з зірками", від участі в якому відмовилася. Розсварившись з продюсерами, вона стала хореографом-постановником проєкту в Грузії. У Тбілісі знаменитість провела більш як місяці і змушена залишитися ще щонайменше на 10 днів. Вона підхопила коронавірус.

Читайте також "Ніщо не замінить сім'ю": Ілона Гвоздьова натякнула на завершення танцювальної кар’єри

Ілона Гвоздьова заразилась COVID-19 в Грузії

У суботу, 15 лютого, зірка отримала результат ПЛР-тесту, який робила за день до відльоту в Україну. На жаль, він показав позитивний результат, у неї виявили коронавірус.

Знаєте, чому я сьогодні п'ю грузинську чачу? П'ю, бо за добу до повернення додому я отримала позитивний тест на COVID-19. Це називається западло. Тепер мої канікули в Грузії триватимуть ще 10-14 днів, в ізоляторі,

– заявила Ілона Гвоздьова.

"Найобразливіше те, що я вже так налаштувалася на зустріч з дітьми, що моєму розчаруванню не було меж", – додала танцівниця.

Вона розповіла, що в чоловіка, який полетів у Тбілісі разом з нею, немає COVID-19, його ПЛР-тест показав негативний результат. Однак Іван вирішив підтримати дружину й залишився в Грузії до кінця її самоізоляції.

Ілона Гвоздьова з чоловіком у Грузії / Фото з інстаграму танцівниці

Примітно, що в Ілони Гвоздьової немає ніяких симптомів, вона почувається добре. Хвора на коронавірус зірка навіть готувала на вечерю український борщ.

Важливо! У листопаді 2020 року Ілона Гвоздьова вже хворіла на коронавірус. Усе почалося зі слабкості, болю у горлі і закладеного носа, а закінчилося – ломотою в тілі і температурою. Зірка лікувалась два тижні.