Про зараження коронавірусом Ілона Гвоздьова дізналась випадково, коли здавала ПЛР-тест для відльоту в Україну. Хвороба в неї протікає в легкій формі. У танцівниці невисока температура, до 37,5, слабкість і легке нездужання. Запах і смак на місці, тож у Грузії вона готує український борщ, а чоловік пригощає її м'ясом по-тайськи.

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Однак зірка вважає, що й так "довго протрималася", адже вперше підхопила коронавірус в листопаді 2020 року.

Мені здається, у мене досить легка форма. У мене не зник ні запах, ні смак, є легке нездужання, температура від 37 до 37,5, загальна слабкість і жахливий моральний стан,

– розповіла Ілона Гвоздьова.

Річ у тому, що в Тбілісі вона прибула на початку грудня, залишивши в Україні двох дітей – доньку Валерію та сина Домініка, якому всього рік і 3 місяці. Чоловік Іван прилетів до танцівниці перед Новим роком. На вихідних, 15 січня, вони мали б повертатися додому, але в зірки діагностували COVID-19. Так, у Грузії вона проведе ще щонайменше 10 днів.

Ілона Гвоздьова зізналась, що страшенно скучила за сином і донькою і ледь не розплакалася на камеру.

Я точно зрозуміла, що кар'єра, робота, перспективи – це все прекрасно, але це ніколи не замінить моїх дітей. Я зараз далеко від них, мене заспокоює лише одна думка, що я хворію,

– заявила Гвоздьова зі сльозами на очах.

Ілона Гвоздьова хворіє на COVID-19 в Грузії / Відео з інстаграм-сторіс танцівниці

Зазначимо, що в Грузії знаменитість працювала хореографинею-постановницею на "Танцях з зірками". 10 сезон проєкту закінчився в п'ятницю, 14 січня. Після фіналу Ілона Гвоздьова порівняла грузинську версію шоу з українською. Вона поглузувала над тим, що в нас за перемогу дають кубок і шоколадки, а в сусідів – квартиру, машину, гроші, путівки в Європу.