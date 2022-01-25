Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова ще з кінця минулого року працювала у Грузії хореографинею на шоу "Танці з зірками". Та після завершення проєкту вона підхопила коронавірус.
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Ілона Гвоздьова повернулась до України
Переможниця "Танців з зірками" після довгої самоізоляції показала фото з аеропорту. Вона зізналась, що в той момент їй не вірилось, що нарешті повернеться до України. До слова, Ілона Гвоздьова поверталась додому з чоловіком, який підтримував кохану в іншій країні.
Ну нарешті. Ми летимо додому. Коли ми сиділи в аеропорту, то самі не вірили, що летимо додому,
– поділилась артистка.
Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз
Наразі хореографиня таки приїхала до України. Вона вже побачилась з дітьми та показала радісні кадри з зустрічі з донькою Валерією.
Ілона Гвоздьова з донькою / Фото з інстаграм-сторіз
Як Ілона Гвоздьова хворіла в Грузії
- За день до відльоту в Україну, 15 січня, вона отримала позитивний тест на коронавірус і захворіла вже вдруге. Тому була змушена залишитися в Грузії ще на 10 – 14 днів.
- Ілона Гвоздьова розповідала, що майже не відчувала симптомів хвороби. Та тоді вона поскаржилась на поганий моральний стан, адже дуже сумувала за двома дітьми, яких не бачила близько місяця.
- Розлука з дітьми повпливала на стан танцівниці. Вона зізналась, що відчула жах, паніку, а також їй не було чим дихати.