Новина про розпад "НеАнгелів" стала шоком для багатотисячної аудиторії фанів. Однак, як з'ясувалось, Слава Камінська й Вікторія Смеюха ледь протягнули разом 15 років. Їхній дует міг розвалитися значно раніше, адже "кожен тягнув ковдру на себе".

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Слава нібито багато разів хотіла піти з "НеАнгелів". Вона заявляла продюсеру Юрію Нікітіну, що не може працювати з Вікою, але й далі залишалась у дуеті. Як зізналась співачка, вона трималась за непогані гонорари.

Ми дві змії, бо кожна з нас амбіційна. Зрозуміло, що не завжди було комфортно… Працювали, бо ми заробляли разом, бо в нас були хороші моменти,

– зізналась Слава Камінська.

Зірка поділилась, що вони з Вікою ніколи не були найкращими подругами, але на початку кар'єри в "НеАнгелах" спілкувались значно краще.

Слава пустила колегу у свою квартиру, коли та переїхала до Києва з Харкова і не могла винаймати собі житло.

Вікторія Смеюха була дружкою на першому весіллі Камінської з бізнесменом Євгеном. Ба більше, молодята взяли її з собою в медовий місяць.

Співачка підтримувала Славу під час її болісного розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським.

Інтерв'ю Слави Камінської: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, останні тижні ексучасниці "НеАнгелів" у відкритому конфлікті.