Бывшие солистки "НеАнгелов" активно делятся скандальными деталями об опыте работы в коллективе после публичной ссоры. Виктория Смеюха на днях рассказала, как страдала от постоянных унижений.

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Вика из "Неангелов" о буллинге

Смеюха рассказала, что в свою сторону часто слышала унижения и оскорбительные комментарии. Из-за этого певица начала думать, что с ней что-то не так.

Это постоянные упреки, подколы и, видимо, это называется в наше время "буллинг". В моем случае как: не говори много, не танцуй много, не забирай цветы, не давай автографы, не фотографируйся. Она во мне зарождала комплексы. И у меня ушло много лет, чтобы это проработать и выйти из этого состояния,

– призналась артистка.

Виктория Смеюха считает, что благодаря ее доброте и пониманию дуэт смог работать 15 лет. "Группы могло бы не быть уже на пятом году существования", – поделилась исполнительница.

Но несмотря на весь "абъюз", который Виктория терпела на протяжении долгого времени, она не держит зла на коллегу Славу Каминскую: "Я хочу сказать, что я ее люблю, до сих пор люблю несмотря ни на что".

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Интересно, что во время рассказа Виктория Смеюха не называла имени Славы. Это она объяснила тем, что боится снова вспоминать ее имя. "Мне страшно называть это имя, потому что не знаю, как этот человек это воспримет, потому что правду не любят, боятся ее", – отметила звезда. Но после публичного конфликта более чем очевидно, что она имела в виду Славу Каминскую.



"НеАнгелы" / Фото из инстаграма группы

Тем временем Слава Каминская рассказала свою версию событий