Фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться в укритті: відома дата
Джерело:Євробачення Україна
Прийом заявок на Нацвідбір Євробачення-2023 закінчився 15 жовтня. Суспільне ще не оголосило лонглист учасників, але вже визначилося з датою фіналу. Гала-шоу влаштують 17 грудня в Києві.
Україна – одна з 37 країн-учасниць Євробачення-2023 в Ліверпулі. Тож 17 грудня в Києві оберуть артиста, який представить нас у Великій Британії. Уже відомо, що фінал Національного відбору вперше в історії відзнімуть в укритті.
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Фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня
Фінал Нацвідбору має відбутися 17 грудня в Києві. Задля безпеки учасників та команди – Нацвідбір Євробачення-2023 відбуватиметься в укритті,
– оголосили в Суспільному.
Фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня / Фото Суспільного
Відомо, що виробництвом телеверсії фіналу Національного відбору займатиметься ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", яке належить сім'ї Віктора Пінчука, а директором вказаний чоловік Ольги Фреймут Володимир Локотко. На їхні плечі покладено відповідальність за:
- сценічне рішення, режисерське бачення – постановку номерів та створення образів учасників;
- проведення репетицій;
- передачу прямоефірного сигналу на телеканали Суспільного Мовлення.
Телеверсію фіналу Нацвідбору Євробачення-2023 створить "Старлайт Продакшн" / Фото СуспільногоЗауважимо, за право створення телеверсії фіналу Нацвідбору Євробачення 2023 змагалися ІП "1+1 Продакшн", ТОВ "ФРЕНДС ПРО ТВ", ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН" та ДП "Національний палац мистецтв "Україна". Команда Суспільного висловила вдячність усім кандидатам, але переможцем мистецького конкурсу обрала ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН".
- Нагадаємо, Суспільне отримало 384 заявки від 299 учасників на Національний відбір Євробачення-2023. Відомо, що серед них є ексдружина Дзідзьо SLAVIA.
- Музичний продюсер відбору Дмитро Шуров ділився, що чимало конкурсних композицій – це "історії про життя у бомбосховищах, еміграцію, пустку від втрати рідних, віру в наші ЗСУ". За його словами, серед учасників є ті, хто навіть не планують бути артистами.
- Лонглист учасників Нацвідбору Євробачення-2023 обіцяють оголосити до кінця жовтня.