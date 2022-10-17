Виконавець Шуров зазначив, що цього року організаторам та українцям точно буде що послухати на Національному відборі. Попри складний ранок по всій країні, зокрема у Києві через атаку іранських дронів, українці продовжують творити. Щоправда, все це відбувається не так, як би хотілось – хтось перебуває за кордоном, дехто воює, дехто волонтерить, а сам конкурс пройде у Ліверпулі замість Києва, Львова, Одеси чи Дніпра.

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Незважаючи ні на що, на момент закінчення прийому маємо більше 300 заявлених пісень. Так, багато з них знаходяться у стані демо, багато – лише крик душі людей, які навіть не планують бути артистами. Історії про життя у бомбосховищах, еміграцію, пустка від втрати рідних, віра у наші ЗСУ. І все ж, це яскравий приклад налаштування наших людей на конструктив, надію,

– каже Дмитро.

Він дякує усім за заявки та тим людям, з якими контактував особисто або це робили дівчата-менеджерки. "З кимось вдалося знайти спільний вайб і мотивацію, з кимось – ні, але процес, безумовно, відбувся, і нам точно буде що послухати в цьому році", – додав він.

Зазначимо, що прийом заявок до участі в Нацвідборі завершився 15 жовтня, а розпочався 17 серпня. Хто поїде на Євробачення 2023 від України, дізнаємося у грудні. Наразі відомо, що заявку на конкурс подала колишня дружина Дзідзьо SLAVIA, а також 24 ексклюзивно повідомили, що свої шанси вдруге спробують TVORCHI.

Конкурс Євробачення 2023 пройде у британському місті Ліверпулі, оскільки в Україні може зберігатись складна та небезпечна ситуація через війну. Півфінали конкурсу заплановані на 9 і 11 травня, а грандфінал Євробачення відбудеться 13 травня на "Ліверпуль Арені".

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