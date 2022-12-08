До фіналу Нацвідбору залишилося менше як два тижнів. Букмекери вже виставляють свої прогнози на перемогу чи програш українських учасників відбору.

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Наразі фавориткою букмекерів є Jerry Heil. Вона боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2023 з піснею When God Shut The Door. Друге місце наразі віддають бандуристці KRUTЬ, а третє розділили гурт TVORCHI та колоритна гуцулка FIINKA.

Наразі повний рейтинг букмекерів виглядає так:

  1. Jerry Heil – 1.50
  2. KRUTЬ – 2.25
  3. TVORCHI – 21.00
  4. FIINKA – 21.00
  5. Moisei – 25.00
  6. 2TONE – 35.00
  7. OY Sound System – 35.00
  8. DEMCHUK – 45.00
  9. Angelina – 50.00
  10. Tember Blanche – 75.00

Нацвідбір на Євробачення-2023 – хто переможе
Ставки букмекерів на Нацвідбір на Євробачення-2023 / Скриншот FAVBET

Що відомо про пісню Jerry Heil

When God Shut The Door – це трек, який Jerry Heil написала у перший місяць повномасштабної війни, коли шок від ударів Росії по українських містах був ще дуже сильним. Артистка розповідала, що єдине, що тоді тримало на плаву – надія на Божий задум.

  • Перший куплет англійською мовою – це як пролог оповіді. Головний герой — збірний образ народу, який спершу від удару закритих дверей падає на підлогу, проте швидко підіймається і бачить свій новий шлях.
  • Другий куплет – це виконання рядків, де слова та музика написані в фольклорній стилістиці.
  • "Злим будуть злидні, а ми – волі гідні. Не вірю: а знаю – нам Бог помагає!". Тут Jerry Heil опирається на інтерпретацію цитати з Біблії – "Хто з мечем прийде…" і додає, що перемога українців – це не просто віра. Це впевненість і очікування перемоги. Це база, як наша воля. Це щодня доводить наше військо і кожен достойний українець.

Jerry Heil – When God Shut The Door: слухайте пісню онлайн