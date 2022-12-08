До фіналу Нацвідбору залишилося менше як два тижнів. Букмекери вже виставляють свої прогнози на перемогу чи програш українських учасників відбору.

Не пропустіть Злата Дзюнька виступила на репетиції Дитячого Євробачення-2022: перші фото представниці України

Наразі фавориткою букмекерів є Jerry Heil. Вона боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2023 з піснею When God Shut The Door. Друге місце наразі віддають бандуристці KRUTЬ, а третє розділили гурт TVORCHI та колоритна гуцулка FIINKA.

Наразі повний рейтинг букмекерів виглядає так:

Jerry Heil – 1.50 KRUTЬ – 2.25 TVORCHI – 21.00 FIINKA – 21.00 Moisei – 25.00 2TONE – 35.00 OY Sound System – 35.00 DEMCHUK – 45.00 Angelina – 50.00 Tember Blanche – 75.00



Ставки букмекерів на Нацвідбір на Євробачення-2023 / Скриншот FAVBET

Важливо! Після жеребкування Суспільне оприлюднило всі пісні фіналістів, з якими 17 грудня вони виступатимуть у фіналі. Їх можна прослухати тут. А також дізнавайтеся, що відомо про учасників Нацвідбору, яким вдалося дійти до фіналу та презентувати свої пісні всій країні.

Що відомо про пісню Jerry Heil

When God Shut The Door – це трек, який Jerry Heil написала у перший місяць повномасштабної війни, коли шок від ударів Росії по українських містах був ще дуже сильним. Артистка розповідала, що єдине, що тоді тримало на плаву – надія на Божий задум.

Перший куплет англійською мовою – це як пролог оповіді. Головний герой — збірний образ народу, який спершу від удару закритих дверей падає на підлогу, проте швидко підіймається і бачить свій новий шлях.

англійською мовою – це як пролог оповіді. Головний герой — збірний образ народу, який спершу від удару закритих дверей падає на підлогу, проте швидко підіймається і бачить свій новий шлях. Другий куплет – це виконання рядків, де слова та музика написані в фольклорній стилістиці.

– це виконання рядків, де слова та музика написані в фольклорній стилістиці. "Злим будуть злидні, а ми – волі гідні. Не вірю: а знаю – нам Бог помагає!". Тут Jerry Heil опирається на інтерпретацію цитати з Біблії – "Хто з мечем прийде…" і додає, що перемога українців – це не просто віра. Це впевненість і очікування перемоги. Це база, як наша воля. Це щодня доводить наше військо і кожен достойний українець.

Jerry Heil – When God Shut The Door: слухайте пісню онлайн