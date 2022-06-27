Старший за мене і не військовий, – Наталія Могилевська вперше розповіла про коханого

Співачка Наталія Могилевська зустріла коханого в перші дні війни. Артистка дуже цінує ці стосунки, дякує чоловікові, що він постійно поруч з нею.

Війна – не перешкода для кохання. Багато сімей війна згуртувала, показала, що немає нічого ціннішого за час з рідними. Для Наталії Могилевської війна ще й стала початком нового етапу в житті.

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Наталія Могилевська розповіла про коханого

У перші дні війни артистка познайомилася з чоловіком, з яким продовжує будувати стосунки. Наталія не розсекречує коханого, але поділилася декількома деталями про нього. Чоловік тривай час жив у Сполучених Штатах Америки, а зараз постійно перебуває разом з нею.

Тепер Могилевська їздить на концерти разом з коханим, він оберігає її. Артистка не виїжджала з України, тому війну вони переживають разом вдома.

Він старший за мене. Він не військовий, але ми познайомилися у перші дні війни та вивезли величезну кількість дітей, людей, мою сестру на 8 місяці вагітності. Я розповім історію нашого з ним знайомства, щойно закінчиться війна,

– поділилася Могилевська.

Раніше Наталія розповідала, що поруч з обранцем їй не страшна навіть смерть.

Зіркові сім'ї під час війни