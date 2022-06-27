Росіяни приносять на українські землі лише біль та смерть. Вони нещадно знищують все на своєму шляху. Про варварства та злочини російських військових вкотре говорять українські зірки.

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Росіяни розбомбили будинок Наталії Могилевської

Артистка зізналася, що її будинку в Бучі більше немає. На початку війни туди швидко зайшли російські війська, вони селилися в будинках українців, які втекли від війни. Загарбники знищували все те, що українці будували роками. Так сталося й з будинком Могилевської.

У будинку жили орки, вони вкрали все — навіть капці, постільну білизну, матраци й навіть решітку з плити. Після цього вони пішли й будинок розбомбили. Тобто будинку тепер просто немає,

– зізналася артистка.

Наталія додала: "Наш дім – це наша душа, наша друга шкіра. Це настільки неприємно, коли інші люди торкаються брудними руками твого інтимного. Це настільки боляче, що я не можу передати. Про це навіть говорити неприємно".

Зазначимо, нещодавно лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин в інтерв'ю 24 каналу розповідав, що архітектурні руйнування Бучі переоцінені. Місто вистояло. Можливо, тому, що окупанти зайшли туди одразу і наші захисники не могли бити по них. Однак, все-таки є зруйновані будинки та долі.

Зірки, чиї домівки знищили окупанти

Телеведучий Андрій Бєдняков родом з Маріуполя. Там до війни жила його сім'я. Тепер чоловік повідомив, що окупанти зруйнували будинок, де була їхня квартира. Місця, де виріс ведучий, більше немає.

Будинок лідера гурту "Друга Ріка" Валерія Харчишина був під Гостомелем. Артист будував його на всі зароблені гроші. Тепер від дому не залишилося нічого, крім двох димоходів.

Батьки співачки Олі Цибульської деякий час перебували в окупації в Ірпені. На щастя, їм вдалося вибратися звідти. Зараз від батьківського дому артистки залишилися лише руїни.

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