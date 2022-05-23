Українська співачка Наталія Могилевська уникає конкретних відповідей, що стосуються її особистого життя. Однак днями вона розповіла про коханого, який підтримує її під час війни.

До слова Люди зомбовані, – Наталія Могилевська розповіла про діалог з братом з Росії, який їй не вірить

Наталя Могилевська про коханого

"Ми провели з ним увесь цей час. Він їздить зі мною містами, захищає мене, адже ми буваємо навіть там, де "зникли" військові частини – вони знаходяться під землею, а для ворога їх просто не існує. Під прицілом є шпиталі, де ми буваємо. Вчора були у Запоріжжі, три концерти для військових медиків, переселенців з Маріуполя", – поділилась виконавиця.

Він їздить зі мною і захищає від усього. Мені з ним, як у пісні – і смерть не страшна. Але я вважаю, що під час війни всі історії кохання – не на часі. І нашу історію ми розповімо напевне що після війни. Однак я дуже вдячна йому за те, що він був зі мною,

– додала співачка.

Зауважимо, до війни Наталі Могилевській приписували роман з бізнесменом Олегом Рижовим. Однак як заявляла зірка, вони з ним лише друзі.

Чи готова зірка всиновити дитину

Наталія Могилевська також розповіла, що допомагає діткам, які живуть у дитбудинку в Умані. Вона задумується про всиновлення, але ще не готова про це говорити.

"Ми вже "усиновили" 43 дитини, вони зараз перебувають у дитбудинку в Умані. Я там вже була кілька разів. Їх евакуювали двічі, ці діти зазнали надто багато страждань. Коли я приїжджаю до них, вони зустрічають мене з криками: "Мамо!". Тому у мене 43 дитини, яким ми даємо все, що є в наших силах – їжу, одяг, ліки, підтримку… Я з ними, безумовно, дуже хотілося б, але не знаю... Поки не про це говоритиму", – сказала артистка.