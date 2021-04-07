Українська співачка Настя Каменських досі оговтується від смерті її рідного батька Олексія Жмура. Чоловік помер наприкінці січня і незадовго після цього вона вперше випробувала панічну атаку.

Для артистки це явище було зовсім новим і найстрашніше те, що його вона не могла контролювати. Також їй не вдавалось нічого зробити, і від цього їй було ще страшніше.

До слова Після смерті батька: Настя Каменських розчулила мережу фото в обіймах мами

Це були дуже дивні відчуття, коли вся буря емоцій виходить з тебе через край і ти не можеш контролювати свій стан. Тобі тривожно, пульс частішає, і ти не знаєш, що відбувається. Найстрашніше, що ти реально не можеш нічого зробити,

– розповіла Настя Каменських.

Співачка додала, що в такі моменти потрібно виплеснути емоції і наповнитися новою енергією. Тому вона, не довго думаючи, купила путівки на відпочинок в Мексику і відправилась туди з мамою Лідією, Позитивом та його дружиною Анною. Що цікаво, Потап залишився в Україні.

Там Настя не лише перезавантажиться, а й хоче зняти власне реаліті-шоу "Дівчата рулять", яке вийде на YouTube-каналі артистки вже цього місяця. Саме там Каменських розкриє подробиці, як позбавити себе панічних атак.

У своєму інстаграмі Настя Каменських раніше також зазначала, що готова йти далі у житті.

"Перебуваючи тут з дівчатками на перезавантаженні в Мексиці, я зрозуміла, що готова йти далі. Пам'ятайте, що кожен з нас має велику силу і може йти далі, не дивлячись на будь-які труднощі і перешкоди. Адже життя таке прекрасне! І воно одна! Якщо сумно – плач, радісно – веселися! І живи, живи й ще раз живи", – написала зірка.

Що відомо про смерть батька Каменських?