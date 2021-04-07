Украинская певица Настя Каменских до сих пор оправляется от смерти ее родного отца Алексея Жмура. Мужчина умер в конце января и вскоре после этого она впервые испытала паническую атаку.

Для артистки это явление было совсем новым и самое страшное то, что его она не могла контролировать. Также ей не удавалось ничего сделать, и от этого ей было еще страшнее.

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Это были очень странные ощущения, когда вся буря эмоций выходит из тебя через край и ты не можешь контролировать свое состояние. Тебе тревожно, пульс учащается, и ты не знаешь, что происходит. Самое страшное, что ты реально не можешь ничего сделать,

– рассказала Настя Каменских.

Певица добавила, что в такие моменты нужно выплеснуть эмоции и наполниться новой энергией. Поэтому она, не долго думая, купила путевки на отдых в Мексику и отправилась туда с мамой Лидией, Позитивом и его женой Анной. Что интересно, Потап остался в Украине.

Там Настя не только перезагрузится, но и хочет снять собственное реалити-шоу "девушки рулят", которое выйдет на YouTube-канале артистки уже в этом месяце. Именно там Каменских раскроет подробности, как лишить себя панических атак.

В своем инстаграме Настя Каменских ранее также отмечала, что готова идти дальше по жизни.

"Находясь здесь с девочками на перезагрузке в Мексике, я поняла, что готова идти дальше. Помните, что каждый из нас имеет большую силу и может идти дальше, не смотря на любые трудности и препятствия. Ведь жизнь так прекрасна! И она одна! Если грустно – плачь, радостно – веселись! И живи, живи и еще раз живи", – написала звезда.

Что известно о смерти отца Каменских?