Українська співачка Настя Каменських у понеділок, 25 січня, повідомила про смерть батька Олексія Жмура. Він був спортсменом та музикантом. Зірка поділилась останнім відео з татом. Олексієві був 81 рік.

Помер батько Насті Каменських

Відома українська співачка Настя Каменських сьогодні, 25 січня, повідомила про те, що втратила батька Олексія Жмура. Причини смерті зірка не зазначила. Вона опублікувала щемливий допис на особистій сторінці в інстаграмі.

До теми У Москві знайшли мертвим Олександра Шаляпіна – відомого коміка та актора

Настя Каменських оприлюднила відео з батьком, яке зняла на Новий рік. У ньому вона ніжно обіймає тата, а він вітає прихильників співачки з настанням 2021 року.

"Я кохана, тату… Завжди була кохана тобою, а тепер своїм чоловіком! Я пам'ятаю, що любов найголовніше! Ти мене навчив любити і я навчу своїх дітей! Спасибі, що був моїм татом! Найдобрішим, найвеселішим, турботливим, цікавим, розумним, мудрим і сильним! Будь ласка, приходь до мене частіше у снах. Я люблю тебе, тату!", – написала Настя Каменських під роликом.

Що відомо про батька Насті Каменських

Олексій Жмур – український спортсмен та музикант. Він був капітаном команди "Динамо" з волейболу, а згодом концертним директором хору імені Г. Верьовки. Його учасницею також була мати Насті Каменських – Лідія. Чоловікові був 81 рік.