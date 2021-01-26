25 січня співачка Настя Каменських оголосила про смерть батька Олексія Жмура, якому був 81 рік. Після втрати артистка поділилась милим фото з мамою, яке розчулило мережу.

Джерело: інстаграм Насті Каменських

Зірка зробила селфі з Лідією Каменських, міцно обійнявши неньку.

Важливо Помер батько Насті Каменських Олексій Жмур

Фото Насті Каменських з мамою

Після відпустки на Мальдівах артистка, відома публіці під псевдонімом NK, розповіла про смерть батька Олексія Жмура, з яким встигла відсвяткувати новорічну ніч. Вона поширила миле відео з татом та публічно попрощалась з ним, а згодом розмістила в профілі чуттєве фото з мамою Лідією.

Настя Каменських сфотографувалась у повсякденному образі – об'ємному сірому светрі, з високим пучком на голові та без косметики. Лідія Каменських зображена спиною до камери та одягнена в ніжно-рожеву футболку з написом. Зіркова донька міцно пригорнула 66-річну маму до себе.

Немає у світі місця теплішого і спокійнішого, ніж в обіймах мами,

– написала співачка.

Додамо, що мама з донькою надзвичайно близькі й, судячи з інтер'єру на фото, після смерті чоловіка Лідія перебралась в дім доньки й зятя Потапа.



Настя Каменських з мамою / Фото Instagram / @kamenskux