Днями співачка Настя Каменських презентувала нову пісню "Почуття", на прем'єру якої так чекав її батько Олексій Жмур. Після виходу синглу артистка публічно звернулась до прихильників та закликала цінувати близьких.

Джерело: інстаграм Насті Каменських

Про смерть батька виконавиця, відома під псевдонімом NK, оголосила 25 січня, а вже 29 січня представила новий ліричний трек "Почуття", яким виразила свою любов і вдячність татку.

До теми Настя Каменських після смерті батька презентувала пісню "Почуття", на яку він дуже чекав: відео

Раніше Настя Каменських зізналась, що батько дуже чекав на прем'єру синглу та кліпу, в якому знялась його кохана дружина Лідія Каменських. Однак побачити відео Олексію Жмуру не судилося. Схоже, співачка шкодує, що відкладала презентацію пісні та не встигла випустити її за життя батька.

Тому NK звернулась до прихильників та наголосила, як важливо цінувати кожну хвилину поряд з близькими людьми. Вона порадила фанам просто зараз обійняти коханих, батьків, дітей, друзів та нагадати їм про свою любов.

Любов і вдячність – головні почуття в житті. Цінуйте близьких. Цінуйте час, проведений з ними, і будьте в моменті. Адже саме наші кохані і близькі дають нам цю безмежну енергію жити,

– зворушливо написала артистка.

Образ Насті Каменських

Чуттєвий допис знаменитість доповнила фото в ніжному домашньому образі для кліпу на пісню "Почуття". Перед камерою вона постала у світло-рожевому костюмі вільного крою, який складається зі штанів та кофти. Волосся вона розпустила і залишила природно хвилястим.

Артистка нанесла легкий денний макіяж, який підкреслив витончену зовнішність, та довершила look численними срібними аксесуарами – сережками, каблучками та браслетами. Настя Каменських позувала у кріслі у вітальні просторого маєтку. Задумливий погляд вона відвела вбік. Схоже, саме цей кадр зі зйомок точно описує стан зірки після втрати батька.



Настя Каменських у кліпі "Почуття" / Фото Instagram / @kamenskux