У Instagram-Stories Настя Каменських підтримала прем'єру Потапа. Зазначимо, що артист сьогодні випустив нову пісню, яку присвятив волонтерам.
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Раніше в мережі ширитися чутки, що зіркова пара більше не разом. Приводом для пліток стало те, що подружжя перестало ділитися спільним контентом, а у День всіх закоханих Каменських не привітала чоловіка, хоча Потап присвятив Насті пост у соцмережах.
Втім, тепер співачка розвіяла чутки про розлучення – вона розмістила посилання на новий трек Потапа "Волонтер".
Каменських підтримала чоловіка, поширивши його пост. "З прем'єрою, Потапе. Пісня про неймовірно важливих і сильних людей – наших волонтерів", – написала артистка і додала емоджі у формі сердечка.
Каменських привітала Потапа з прем'єрою пісні / Скриншот
Чому пішли чутки про ймовірний розрив Насті та Потапа
- Через те, що артисти тривалий час не з'являються разом у соцмережах і на публіці, в мережі активно обговорювали їхнє ймовірне розлучення. Такі чутки Потап і Настя лише підігрівали неоднозначними дописами.
- Згодом Каменських привітала українців з Різдвом 25 грудня, але на святковому фото вона вкотре позувала без чоловіка.
- Через кілька днів артистка опублікувала фотографії з Лондона, де знову позувала сама. А в дописі розповіла про переоцінку цінностей.
- На тлі чуток про розрив Каменських розповіла про стосунки з Потапом, але однозначно не відповіла: "Звісно, ми з Льошею у будь-якій ситуації намагаємося одне одного підтримувати".