У Instagram-Stories Настя Каменських підтримала прем'єру Потапа. Зазначимо, що артист сьогодні випустив нову пісню, яку присвятив волонтерам.

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Раніше в мережі ширитися чутки, що зіркова пара більше не разом. Приводом для пліток стало те, що подружжя перестало ділитися спільним контентом, а у День всіх закоханих Каменських не привітала чоловіка, хоча Потап присвятив Насті пост у соцмережах.

Втім, тепер співачка розвіяла чутки про розлучення – вона розмістила посилання на новий трек Потапа "Волонтер".

Каменських підтримала чоловіка, поширивши його пост. "З прем'єрою, Потапе. Пісня про неймовірно важливих і сильних людей – наших волонтерів", – написала артистка і додала емоджі у формі сердечка.



Каменських привітала Потапа з прем'єрою пісні / Скриншот

Чому пішли чутки про ймовірний розрив Насті та Потапа