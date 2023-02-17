Зазначимо, що Олексій Потапенко є медіаамбасадором добровольчого будівельного батальйону "Добробат". Тож, свою нову пісню він присвятив саме цьому проєкту.

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Трек співака та продюсера Потапа нікого не залишить байдужим, адже він присвячується тим, хто щоденно допомагає ЗСУ боронити нашу державу – волонтерам.

"Ми назбирали мільйони для наших

Хоч ми й не мільйонери.

Ми люди прості

І в цьому міць наша", – йдеться у пісні.



Потап написав пісню про організацію "Добробат" / Фото від пресслужби

За словами артиста, пісня "Волонтер" – це подяка кожному свідомому українцю, який є волонтером.

Як народилася пісня "Волонтер"

Олексій зізнається, що трек він написав, коли вперше приїхав у батальон "Добробат".

Ми з волонтерами цього батальйону разом стояли у дворі розбомбленого будинку, я тиснув їм руки, співав для них, дивлячись у їх очі. І те, як зараз згуртувались мільйони українців, як кожен з них волонтерить і максимально допомагає, неймовірно надихає,

– каже Потап.

Саме тоді він зрозумів, що є дуже багато пісень про мужність і єднання українців, але такої, що присвячена саме волонтерам – здається, немає. Тож, він вирішив написати саме таку.

"Абсолютно кожен зараз допомагає в міру своїх можливостей. Саме тому, що вся країна є волонтерами, тому що ніхто не залишається осторонь і не є байдужим, я знаю точно – перемога вже близько!", – пояснив Олексій Потапенко.

Пісня "Волонтер" від Потапа: дивитися онлайн



Про що кліп до пісні

У кліпі зібрані кадри роботи батальйону "Добробат" – благодійної організації, яка допомагає українцям врятувати те найважливіше, що є у кожної людини – її дім.



Благодійна організація "Добробат" / Фото від пресслужби

Загони добровольців допомагають людям відбудовувати житло після обстрілів. Їх добрі справи надихають і захоплюють, викликають неймовірну гордість за єднання українців.

Вщент зруйнований будинок, про який сім'я дізнається з новин чи телеграм-каналів – це, на жаль, наша страшна реальність. Волонтери “Добробату” приїхали з різних куточків нашої країни і не тільки. Вони їхали, не знаючи, де вони будуть ночувати, але не могли залишитись осторонь чужої біди,

– наголошує Потап.

Додамо, що в батальйоні "Добробат" зараз більше сотні волонтерів, серед яких колишній американський віце-консул та медсестра, військовий та школяр, флористка та святий отець. Всі вони їздять на локації, розбирають завали, ладнають стріхи та покрівлі. Їх об’єднує небайдужість до чужої біди та бажання перемоги.

Важливо! Задонатити та підтримати ініціативу "Добробат" – можна за цим посиланням.