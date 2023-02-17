В Instagram-Stories Настя Каменских поддержала премьеру Потапа. Отметим, что артист сегодня выпустил новую песню, которую посвятил волонтерам

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Раньше в сети распространялись слухи, что звездная пара больше не вместе. Поводом для сплетен стало то, что супруги перестали делиться общим контентом, а в День всех влюбленных Каменских не поздравила мужа, хотя Потап посвятил Насте пост в соцсетях.

Впрочем, теперь певица развеяла слухи о разводе – она разместила ссылку на новый трек Потапа "Волонтер".

Каменских поддержала мужчину, распространив его пост. "С премьерой, Потапе. Песня о невероятно важных и сильных людях – наших волонтерах", – написала артистка и добавила эмоджи в форме сердечка.



Каменских поздравила Потапа с премьерой песни / Скриншот

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