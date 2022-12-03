Днями Потап опублікував своє фото, яке підписав рядками з пісні Насті Каменських "Мама-зима". Тоді шанувальники у коментарях активно ділилися думками щодо розриву пари.

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Потап знову натякнув на розлучення

Тепер артист опублікував коротке відео з фрагментом з нової пісні Каменських. Під ним написав: "Зима прощання". Також додав активне посилання на сторінку дружини.

Наразі невідомо, у яких стосунках перебуває подружжя. Влітку Настя сама повернулася в Україну, а згодом поїхала знову до Потапа, який був за кордоном. Через деякий час додому приїхав і сам репер. Однак вони жодного разу не з'являлися на публіці разом, а також не публікували спільні фотографії.

У коментарях під цим відео прихильники вкотре висловлюють думки щодо ймовірного розлучення, на яке Потап натякає. Або, можливо, репер опублікував ролик саме з таким підписом, щоб на тлі чуток про розлучення підігріти інтерес до нової пісні Каменських.

"Так ви разом? Чи розійшлися?"

"Що це означає? Ви були і є моєю найулюбленішою парою в шоу-бізнесі. Ще з 4 років мріяла про ваше одруження. І тут таке. Сподіваюся, що у вас з Настею все добре! Всі проблеми вирішуються!"

"Ви дуже гарна пара! Не розходьтеся!"

"Не хочеться в це вірити".

А деякі фанати підозрюють, що Потап і Настя не розлучилися, а чекають на поповнення в сім'ї.

"Чого здається, що прощання з зимою, коли їх двоє. Бо скоро їх буде троє?"

"Вас скоро стане троє! Ми дуже раді за вас!"

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