Український продюсер і репер Потап довгий час не показувався на спільних фото разом з Настею Каменських. Та у День святого Валентина він привітав дружину зі святом.
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Потап зізнався у коханні до Каменських
На тлі чуток про розлучення Потап звернувся до Насті Каменських в інстаграмі. Він опублікував її фото та зізнався у коханні.
Для мене кохання – це вона! Моя королева, моя душа, моє натхнення і моя підтримка! Я тебе люблю, зі святом, кохана,
– написав репер.
Настя Каменських / Фото з інстаграму Потапа
Настя Каменських відреагувала на допис чоловіка у коментарях, – опублікувала зворушене емодзі та кілька сердечок. Тоді як підписники зітхнули з полегшенням, адже так Потап розвіяв чутки про розлад у парі:
- "Фух, ну слава Богу";
- "Кохайте та будьте коханими";
- "Чекаємо на фотку разом";
- "Ви чудова пара";
- "Нарешті";
- "Як це мило";
- "Дуже гарна".
Чутки про розлучення зіркового подружжя
Уже кілька місяців у мережі ні Настя Каменських, ні Потап не викладали спільних фото, що й стали обговорювати в мережі. На зимові свята артистка публікувала тільки фото наодинці, через що підписники засипали її коментарями про те, куди подівся репер.
Співачка розповіла про взаємини з Потапом лише на початку року. Вона казала, що пара підтримує один одного, але кожен займається своїми завданнями та напрямами. Та Настя не згадувала про розлучення чи кризу у подружжі.