У мережі ходять чутки про розлучення Потапа та Насті Каменських. В інтерв'ю для українського видання вона відповіла, якими є її стосунки з репером під час війни.
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Настя Каменських про стосунки з Потапом
Співачка не згадувала про плітки чи коментарі шанувальників. Вона відповіла, що кожен з них має свої завдання, але пара один одного підтримує.
Звісно, ми з Льошею у будь-якій ситуації намагаємося одне одного підтримувати. Я впевнена, що головне — об'єднуватись, коли важко та спіткає жахлива біда. Звісно, зараз у кожного з нас є свої задачі і напрями діяльності. Проте, головне – це об'єднувати свої зусилля для того, щоб допомагати країні та йти на зустріч миру і Перемозі,
– поділилась Настя Каменських.
Спільний вихід Каменських і Потапа / Фото з інстаграму зірки
Чому ходять чутки про розрив Каменських і Потапа
- Зіркове подружжя довгий час не з'являлось разом на публіці й не показувало спільні фото, як це було раніше. Всі плітки вони лише підігрівають неоднозначними дописами.
- 25 грудня Настя Каменських привітала українців з Різдвом. На святковій світлині зірка знову постала сама, хоч раніше зверталась до підписників разом з чоловіком.
- Напередодні Нового року Настя Каменських показалась в Лондоні й, схоже, знову без чоловіка. У підписі до фото вона розповіла про переоцінку цінностей.