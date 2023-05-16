"Хайп на війні": Настя Каменських зганьбилася через розіграш дорогого авто і видалила допис

Українська співачка Настя Каменських зганьбилася через "благодійним конкурс". Зірка у соцмережі оголосила розіграш автомобіля та iPhone, та пообіцяла відправити 100 тисяч гривень на ЗСУ. Підписники її жорстко розкритикували, тому Каменських вже видалила допис.

Зірка вже не вперше, як і її чоловік, репер Потап, піддається критиці. Раніше Ігор Кондратюк спростував слова Каменських, нібито вона з Потапом виїхала з України за тиждень до війни.

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Що відомо про скандальний конкурс

Напередодні в Instagram українська співачка запустила "благодійний конкурс", в рамках якого мала розіграти автомобіль Infiniti та iPhone. У пості, який співачка вже видалила зі своєї сторінки, Настя також пообіцяла відправити 100 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Я довго думала над цим рішенням, чи доречно, чи на часі, і зрозуміла, що позитивні емоції для нас дуже важливі… Ми разом із організаторами вирішили влаштувати благодійний конкурс, у якому хтось із вас отримає автомобіль Infiniti. А донат 100 000 грн я відправлю в збір на авто для Нацгвардії України, батальйону "Азов",

– повідомила Каменських.



Скриншот посту Насті Каменських щодо "розіграшу"

Додамо, що за правилами розіграшу, потрібно було підписатися на 94 акаунта, серед яких багато блогерів-мільйонників, магазини, артисти тощо. Всі вони спільними зусиллями і придбали подарунки, які згодом хотіли віддати одному з учасників.

Каменських жорстко розкритикували

Багатьом підписникам стало незрозуміло, яке відношення донат має до розіграшу, а інші дорікнули за те, що на тлі дорогого Infiniti 100 тисяч гривень – зовсім небагато. А деякі підписники також написали, що українським воїнам авто знадобилося би більше.

Як українці відреагували на "конкурс" від Каменських:

"Хайп на війні як він є. Настя Каменських влаштувала гівевей. Розігрує інфініті за кілька мільйонів, обіцяючи дати 100 тисяч на авто для ЗСУ. При цьому переможцю ще й айфончик обіцяє…"

"Соромно має бути. Інфоцигани конч*ні".

"Боже скільки пафосу. Ну навіщо це… ну де щирість хоч якась. Видно одразу людина ніх*я не відстрілює".

"Вона ж довго думала, чи "доречно". А потім нічого краще не придумала",

"З кукухою все ок чи калькулятором користуватись розучилась? Тачка явно дорожча за 100К. Відправ гроші на батальйон зразу і досить хайпувати. Що чоловік, до жінка",

"Іспанський сором".

"От не на часі таке. Краще складіться зі своїми друзями з ваших підписок і купіть військовим декілька автомобілів на ці гроші. І ті 100 тисяч, які ви пропонуєте потім передати, це дуже мізерно",

"Десь мене дурять, тільки не розумію де",

"Краще просто купи тачку пацанам",

"А перемоги вам не треба? Машину відправте на ЗСУ".



На Каменських посипалася критика / Скриншот коментарів до її посту

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