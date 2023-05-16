Звезда уже не в первый раз, как и ее муж Потап, подвергается критике. Раньше Игорь Кондратюк опроверг слова Каменских, будто она с репером уехала из Украины за неделю до войны.
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Что известно о скандальном конкурсе
Накануне в Instagram украинская певица запустила "благотворительный конкурс", в рамках которого должна была разыграть автомобиль Infiniti и iPhone. В посте, который певица уже удалила со своей страницы, Настя также пообещала отправить 100 тысяч гривен на нужды ВСУ.
Я долго думала над этим решением, уместно ли, по времени, и поняла, что положительные эмоции для нас очень важны… Мы вместе с организаторами решили устроить благотворительный конкурс, в котором кто-то из вас получит автомобиль Infiniti. А донат 100 000 грн я отправлю в сбор на авто для Нацгвардии Украины, батальона "Азов",
– сообщила Каменских.
Скриншот поста Насти Каменских по поводу "розыгрыша"
Добавим, что по правилам розыгрыша, нужно было подписаться на 94 аккаунта, среди которых многие блогеры-миллионники, магазины, артисты и т.д. Все они совместными усилиями и приобрели подарки, которые хотели впоследствии отдать одному из участников.
Каменских жестко раскритиковали
Многим подписчикам стало непонятно, какое отношение донат имеет к розыгрышу, а другие упрекнули в том, что на фоне дорогого Infiniti 100 тысяч гривен – совсем немного. А некоторые подписчики также написали, что украинским воинам авто понадобилось бы больше.
Как украинцы отреагировали на "конкурс" от Каменских:
- "Хайп на войне как он есть. Настя Каменских устроила гивевей. Разыгрывает инфинити за несколько миллионов, обещая дать 100 тысяч на авто для ВСУ. При этом победителю еще и айфончик обещает…"
- "Стыдно должно быть. Инфоциганы конч*ные".
- "Боже сколько пафоса. Ну зачем это... ну где искренность хоть какая-то. Видно сразу человек их*я не отстреливает".
- "Она же долго думала, или "уместно". А потом ничего лучше не придумала",
- "С кукухой все ок или калькулятором пользоваться разучилась? Тачка явно дороже 100К. Отправь деньги на батальон сразу и достаточно хайпировать. Что мужчина, к женщине",
- "Испанский стыд".
- "Вот не пора такое. Лучше сложитесь со своими друзьями из ваших подписок и купите военным несколько автомобилей на эти деньги. И те 100 тысяч, которые вы предлагаете потом передать, это очень скудно",
- "Где-то меня обманывают, только не понимаю где",
- "Лучше просто купи тачку пацанам",
- "А победы вам не надо? Машину отправьте в ВСУ".
На Каменских посыпалась критика / Скриншот комментариев к ее посту
Скандалы с Каменских и Потапом: последние новости
- Настя Каменских не скрывает, что уехала из Украины еще до начала полномасштабного вторжения. А когда началась война, семья решила не возвращаться, поэтому на Потапа и Каменских посыпалась критика.
- Добавим, что рэппер до сих пор не в Украине. Любимого певицы обвиняют в трусости, потому что он отсиживается за границей.
- Потап и Настя Каменских отреклись от выступлений в России. Анастасия Приходько тогда высмеяла их заявления. Потап отреагировал на оскорбление и призвал во время войны не делить украинцев на хороших и плохих.
- Кроме того, Потапа критиковали за песню "Волонтер". Он аж в апреле, через два месяца после релиза, отреагировал на хейт песни. Он попросил "не держать зла", потому что не хотел никого обидеть.