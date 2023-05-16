Звезда уже не в первый раз, как и ее муж Потап, подвергается критике. Раньше Игорь Кондратюк опроверг слова Каменских, будто она с репером уехала из Украины за неделю до войны.

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Что известно о скандальном конкурсе

Накануне в Instagram украинская певица запустила "благотворительный конкурс", в рамках которого должна была разыграть автомобиль Infiniti и iPhone. В посте, который певица уже удалила со своей страницы, Настя также пообещала отправить 100 тысяч гривен на нужды ВСУ.

Я долго думала над этим решением, уместно ли, по времени, и поняла, что положительные эмоции для нас очень важны… Мы вместе с организаторами решили устроить благотворительный конкурс, в котором кто-то из вас получит автомобиль Infiniti. А донат 100 000 грн я отправлю в сбор на авто для Нацгвардии Украины, батальона "Азов",

– сообщила Каменских.



Скриншот поста Насти Каменских по поводу "розыгрыша"

Добавим, что по правилам розыгрыша, нужно было подписаться на 94 аккаунта, среди которых многие блогеры-миллионники, магазины, артисты и т.д. Все они совместными усилиями и приобрели подарки, которые хотели впоследствии отдать одному из участников.

Каменских жестко раскритиковали

Многим подписчикам стало непонятно, какое отношение донат имеет к розыгрышу, а другие упрекнули в том, что на фоне дорогого Infiniti 100 тысяч гривен – совсем немного. А некоторые подписчики также написали, что украинским воинам авто понадобилось бы больше.

Как украинцы отреагировали на "конкурс" от Каменских:

"Хайп на войне как он есть. Настя Каменских устроила гивевей. Разыгрывает инфинити за несколько миллионов, обещая дать 100 тысяч на авто для ВСУ. При этом победителю еще и айфончик обещает…"

"Стыдно должно быть. Инфоциганы конч*ные".

"Боже сколько пафоса. Ну зачем это... ну где искренность хоть какая-то. Видно сразу человек их*я не отстреливает".

"Она же долго думала, или "уместно". А потом ничего лучше не придумала",

"С кукухой все ок или калькулятором пользоваться разучилась? Тачка явно дороже 100К. Отправь деньги на батальон сразу и достаточно хайпировать. Что мужчина, к женщине",

"Испанский стыд".

"Вот не пора такое. Лучше сложитесь со своими друзьями из ваших подписок и купите военным несколько автомобилей на эти деньги. И те 100 тысяч, которые вы предлагаете потом передать, это очень скудно",

"Где-то меня обманывают, только не понимаю где",

"Лучше просто купи тачку пацанам",

"А победы вам не надо? Машину отправьте в ВСУ".



На Каменских посыпалась критика / Скриншот комментариев к ее посту

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