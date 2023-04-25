Він наголосив, що бачився з Потапом на зйомках одного з телешоу, яке знімалося за чотири дні до війни. Додамо, що Каменських влітку 2022 року повернулася в Україну.

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В інтерв'ю Кондратюк розповів, що разом із Потапом брав участь в телешоу, зйомки якого були 20 лютого. Ведуча пригадала ж, що Настя раніше заявляла, що поїхала з Потапом в Іспанію ще за тиждень до вторгнення.

Запис відбувся 20 лютого. Одним із ведучих був Потап. Ну, 20 лютого я точно знімався у цьому шоу. Не важливо,

– відповів Кондратюк.

Продюсер додав, що не може розголошувати подробиці про нове телешоу через умови контракту.

До слова, Настя Каменських не приховує, що виїхала з України ще до початку повномасштабного вторгнення. Тоді артистка з мамою та коханим відправилася на відпочинок в Іспанію. Коли почалася війна, сім'я вирішила не повертатися, через це на Потапа та Каменських посипалася критика. Додамо, що репер досі не в Україні. Коханого співачки звинувачували в боягузтві, бо він відсиджується за кордоном.

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Співачка заявила, що причина банальна – "вдома дійсно допомагають навіть стіни".

Як багато у тебе є місць сили в Києві! Як енергетично насичує можливість прогулятись улюбленими вулицями чи постояти годинку на оглядовому майданчику і помилуватись рідним містом,

– заявила Настя Каменських.

Ба більше, за кордоном вона не зустрічала українців, які б не хотіли повернутися додому. На її думку, там люди ставлять життя на паузу та пересиджують війну. "Для більшості теперішнє – це виживання в умовах, які склались. І це дуже важко. Кожному з нас хочеться бути вдома, на рідній землі", – наголосила артистка.