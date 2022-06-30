Анастасія Приходько заявила, що Потап є "рідкісним г*мном, а не людиною". Вона запевняє, що раніше репер критикував її за патріотизм, налаштовував проти неї колег. Хоча у 2009 році артистка на Євробаченні представляла не Україну, а саме Росію, яка роками готувала велику війну проти України.
До теми Рідкісне г*мно, а не людина, – Анастасія Приходько емоційно висловилася про Потапа
Потап відповів Приходько
На особистій сторінці в інстаграмі репер опублікував допис, в якому відповів Приходько. Потап з пошаною звернувся до колеги, не ображав і наголосив, що зараз потрібно єднатися.
"Вельмишановна Анастасіє Костянтинівно, під час повномасштабної війни з Росією всім зрозуміло, що ділити українців на поганих і хороших – це підтримувати саме те, на що сподівається ворог. Він тільки й прагне того, щоб ми всі пересварилися, розділилися і втратили силу єдності, міць нашої згуртованості. Нам потрібні всі люди, які допомагають Україні, на будь-яких фронтах! Особливо артисти! І саме зараз час показати, що є тільки одна справа, одна мета – перемога! Після неї у нас буде багато часу, щоб говорити один про одного. Але лише після перемоги це буде доречно. Зараз ми всі – єдина сила. Немає права і часу на сварки та погані спогади. Зараз ми разом: від Монатіка до Полякової, від KALUSH до "Кварталу 95". Ми патріоти і кожен з нас робить свою справу заради України", – написав Потап.
Я впевнений у вашій, Анастасіє, любові до своєї нації, до рідної землі. Хочу, щоб всі артисти України були об'єднані так, як наш народ, армія, волонтери. Вони для нас – героїчний приклад. З великою повагою до всіх наших артистів, продюсерів, режисерів, які щодня створюють шедеври задля наших земляків і наближають перемогу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
– наголосив репер.
У коментарях підписники підтримали позицію Потапа.
- "Підтримую вас!"
- "Змагатися між собою хто більший патріот України – точно програшна стратегія, яка на руку тільки нашому ворогу. Так що тримаймо стрій!"
- "Краще допомогти комусь зараз, ніж обзивати і робити погані справи!"
- "Не потрібно ділити українців. Як влучно сказано. Дякую!"
- "В єдності наша сила".