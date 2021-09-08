Успішна українська співачка Надя Дорофєєва активно веде свій інстаграм-блог. Днями зірка спілкувалась з прихильниками в інстаграм-сторіз. Вона поділилась цікавими фактами про себе.

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Надя Дорофєєва про свої параметри й дивні звички

Чимало шанувальників захоплюються фігурою знаменитості. Тому поцікавилися в артистки, які в неї параметри. Надя Дорофєєва зізналась, що важить 48 кілограмів, її зріст – 168,5 сантиметрів. Бюст співачки становить 83 сантиметрів, талія – 63, а стегна – 94 сантиметри.



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму зірки

Виконавиця розсекретила 3 дивні факти про себе. За словами зірки,

вона багато їсть,

не дивиться фільми жахів,

їй складно ковтати пігулки.

Надя Дорофєєва також розповіла, що має мрію коли-небудь зустрітися зі Stromae – відомим бельгійським співаком. Він є автором успішних пісень Alors On Danse та Papaoutai.

Зазначимо, не тільки Надя Дорофєєва спокійно говорить про свою вагу. Українські зірки люблять ділитися з шанувальниками результатами дієт чи процесом схуднення.