Успішна українська співачка Надя Дорофєєва активно веде свій інстаграм-блог. Днями зірка спілкувалась з прихильниками в інстаграм-сторіз. Вона поділилась цікавими фактами про себе.
До слова У купальнику та без макіяжу: Катя Осадча продемонструвала фігуру після третіх пологів
Надя Дорофєєва про свої параметри й дивні звички
Чимало шанувальників захоплюються фігурою знаменитості. Тому поцікавилися в артистки, які в неї параметри. Надя Дорофєєва зізналась, що важить 48 кілограмів, її зріст – 168,5 сантиметрів. Бюст співачки становить 83 сантиметрів, талія – 63, а стегна – 94 сантиметри.
Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму зірки
Виконавиця розсекретила 3 дивні факти про себе. За словами зірки,
- вона багато їсть,
- не дивиться фільми жахів,
- їй складно ковтати пігулки.
Надя Дорофєєва також розповіла, що має мрію коли-небудь зустрітися зі Stromae – відомим бельгійським співаком. Він є автором успішних пісень Alors On Danse та Papaoutai.
Зазначимо, не тільки Надя Дорофєєва спокійно говорить про свою вагу. Українські зірки люблять ділитися з шанувальниками результатами дієт чи процесом схуднення.
- Наприклад, Джамала в січні зізналась, що важить 69 кілограмів. Упродовж 6 місяців вона дотримувалась правильного харчування та схудла приблизно на 12 кілограмів.
- Наталія Могилевська також ділилась труднощами та успіхами шляху до омріяної форми. У червні вона зізналась, що важить 76 кілограмів. За 2 місяці зірка позбулась 5 кілограмів, а до Дня Незалежності скинула ще близько 5.