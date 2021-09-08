Успешная украинская певица Надя Дорофеева активно ведет свой инстаграм-блог. На днях звезда общалась с поклонниками в инстаграм-сториз. Она поделилась интересными фактами о себе.

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Надя Дорофеева о своих параметрах и странных привычках

Немало поклонников восхищаются фигурой знаменитости. Поэтому поинтересовались у артистки, какие у нее параметры. Надя Дорофеева призналась, что весит 48 килограммов, ее рост – 168,5 сантиметров. Бюст певицы составляет 83 сантиметров, талия – 63, а бедра – 94 сантиметра.



Надя Дорофеева / Фото из инстаграма звезды

Исполнительница рассекретила 3 странных факта о себе. По словам звезды,

она много ест,

не смотрит фильмы ужасов,

ей сложно глотать таблетки.

Надя Дорофеева также рассказала, что имеет мечту когда-нибудь встретиться со Stromae – известным бельгийским певцом. Он является автором успешных песен Alors On Danse и Papaoutai.

Отметим, не только Надя Дорофеева спокойно говорит о своем весе. Украинские звезды любят делиться с поклонниками результатами диет или процессом похудения.