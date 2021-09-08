Успешная украинская певица Надя Дорофеева активно ведет свой инстаграм-блог. На днях звезда общалась с поклонниками в инстаграм-сториз. Она поделилась интересными фактами о себе.
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Надя Дорофеева о своих параметрах и странных привычках
Немало поклонников восхищаются фигурой знаменитости. Поэтому поинтересовались у артистки, какие у нее параметры. Надя Дорофеева призналась, что весит 48 килограммов, ее рост – 168,5 сантиметров. Бюст певицы составляет 83 сантиметров, талия – 63, а бедра – 94 сантиметра.
Надя Дорофеева / Фото из инстаграма звезды
Исполнительница рассекретила 3 странных факта о себе. По словам звезды,
- она много ест,
- не смотрит фильмы ужасов,
- ей сложно глотать таблетки.
Надя Дорофеева также рассказала, что имеет мечту когда-нибудь встретиться со Stromae – известным бельгийским певцом. Он является автором успешных песен Alors On Danse и Papaoutai.
Отметим, не только Надя Дорофеева спокойно говорит о своем весе. Украинские звезды любят делиться с поклонниками результатами диет или процессом похудения.
- Например, Джамала в январе призналась, что весит 69 килограммов. В течение 6 месяцев она придерживалась правильного питания и похудела примерно на 12 килограмм.
- Наталья Могилевская также делилась трудностями и успехами пути к желанной форме. В июне она призналась, что весит 76 килограммов. За 2 месяца звезда лишилась 5 килограммов, а ко Дню Независимости сбросила еще около 5.