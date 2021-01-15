Популярна українська співачка Джамала розсекретила свою теперішню вагу. Також вона показала архівні фото й зізналась, що хоче схуднути на 10 кілограмів й виглядати так, як на світлинах.

Популярна українська співачка Джамала любить ділитися з шанувальниками улюбленими фільмами, цікавими думками на різні теми чи спогадами. Вона відкрита перед прихильниками й тому часто публікує дописи на особистій сторінці в інстаграмі.

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Джамала розсекретила свою вагу

Знаменитість оприлюднила на своїй сторінці архівні фото з відпочинку на Балі. На кадрах вона позує серед океану, поставши в бежевому купальнику та сітчастій білій мінісукні. Тоді Джамала мала коротке волосся, яке вона розпустила. Зірка доповнила образ сережками-кільцями й зробила легкий макіяж.

Співачка зізналась, що тоді, коли були зроблені світлини, вона важила 59 кілограмів. Натомість зараз Джамала важить 69 кілограмів. Вона додала, що хоче схуднути та стати такою, як раніше.

Отже, розпочинаю боротьбу з накопиченою "десяточкою"! Хай мені щастить!

– поділилась Джамала.

Зірка зазначила, що архівні знімки вона вирішила оприлюднити в інстаграмі як мотивацію. А шанувальники в коментарях написали безліч слів підтримки та компліментів.

"Хай щастить! Але наша Джа гарна з будь-якою вагою";

"Головне, що є двоє чудових дітей";

"І мені актуально! Успіхів нам усім";

"Ох, я теж після пологів, будемо всі разом повертати форму";

"Я з вами! Ви моя додаткова мотивація".



Архівні фото Джамали / Фото з інстаграму Джамали



Архівні фото Джамали / Фото з інстаграму Джамали