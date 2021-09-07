Відома українська телеведуча Катя Осадча поділилась з прихильниками новими фото в інстаграм-сторіз. Зірка показала, як відпочила в басейні на подвір'ї свого дому.

До слова Під час вагітності: Катя Осадча постала на обкладинці глянцю

Катя Осадча показала фігуру в купальнику

Зіркова матуся заколисала наймолодшого сина, тож він спав у візочку на подвір'ї. Натомість Катя Осадча в цей час ніжилась у басейні.

Телеведуча зробила кілька селфі. Вона позувала перед камерою в синьому роздільному купальнику з квітковим принтом, що складався з ліфа без бретелей та трусиків. Попри те, що зірка не показала свої форми чітко, її фігуру було видно навіть крізь воду.

Катя Осадча зібрала волосся в акуратний пучок, а на обличчі не робила макіяжу. Так вона похизувалась й натуральною вродою.

Продовжити собі літо. Поки молодший спить,

– написала ведуча.



Катя Осадча / Фото з інстаграм-сторіз



Катя Осадча / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, що Катя Осадча рідко ділилась відвертими фото під час вагітності. Однак нещодавно з'явився номер українського глянцю, на якому знаменитість постала оголеною й загорнутою у блакитну тканину.

Телезірка напрочуд швидко повертається у форму після третіх пологів. Вона стежила за харчуванням ще під час особливого стану, щоб потім довго не скидати зайві кілограми. "Моя увага до харчування з кожною вагітністю ставала ретельнішою, та на кілограми це ніяк не впливає – однаково організм має набрати певну кількість", – ділилась Катя Осадча.