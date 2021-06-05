Українська виконавиця Наталія Могилевська щодня ділиться з шанувальниками в інстаграм-сторіз інформацією про своє схуднення. Зірка поставила перед собою мету – схуднути до 26 червня на 4 кілограми.

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Скільки кілограмів важить Наталія Могилевська

Співачці вже розробили новий раціон і програму схуднення, тож Наталія Могилевська почала працювати над своєю фігурою.

В інстаграм-сторіз знаменитість поділилась першими результатами схуднення. Артистка втратила вже 600 грамів, а зараз важить 76 кілограмів. Вона й надалі буде публікувати новини про свій раціон та ділитися ефективними вправами.



Скільки важить Наталія Могилевська / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, кілька днів тому знаменитість уклала парі з фітнес-тренеркою Анітою Луценко. Якщо Наталія не схудне на 4 кілограми до 26 червня – то поголиться налисо. Та якщо зірці вдасться добитися результату, Аніті Луценко доведеться стрибати з парашутом.