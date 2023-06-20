На кадрах у Наді Дорофєєвої помітна каблучка. Але схоже, що це та ж прикраса, через яку в березні були чутки про заручини.

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Коханий співачки Міша Кацурін у вівторок, 20 червня святкує день народження. Ресторатору виповнилося 35 років.

Дорофєєва ніжно привітала його з днем народження. Вона опублікувала миле відео, на якому пара пристрасно цілується.

У підписі до відео Надя написала приємні слова та зізналася у коханні Кацуріну. "Я тебе кохаю… зовсім. З Днем Народження, любий, Міша Кацурін", — додала вона.

Зіркові колеги та шанувальники долучилися до привітань. У коментарях вони "засипали" пару компліментами та передали вітання Кацуріну.

Співачка показала і відео, коли вона разом співали пісню, а також їхні спільні фото, на який пара щаслива та обіймається.



Надя Дорофєєва з Мішою Кацуріним / Фото з її інстаграму

Сам Кацурін у соцмережах опублікував фото з свого дня народження. Спочатку він показав себе у кепці, а потім і Дорофєєву в чорному топі. Ресторатор додав кумедний підпис: "1 фото – іменинник, 2 фото – подарунок".

До слова, днями в мережі почали поширювати чутки, нібито Надя Дорофєєва мала 15 червня таємно одружитися з Кацуріним. Ці плітки дійшли і до співачки, тож вона вперше прокоментувала їх. Що на це відповіла Дорофєєва – читайте тут.

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