Ці кадри заінтригували шанувальників, хтось почав припускати, що це свідчить про заручили з Кацуріним. Раніше на концерті Надя покликала коханого на сцену, щоб разом заспівати.

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Перед камерою зірка постала у новому трендовому образі. Вона обрала коротку спідницю з розрізом, оверсайз светр, підібраний у тон до спідниці, а також класичну білу сорочку.

Довершили цей образ зібране волосся, легкий макіяж та спортивне взуття. Водночас Дорофєєва додала прикрас до образу. Зокрема на її безіменному пальці видно каблучку.



Надя Дорофєєва показала стильний образ / Фото з її інстаграму

У коментарях під публікацією, яку артистка оприлюднила в соцмережі, одна фанатка поцікавилася про каблучку: "Я одна каблучку бачу?". На це відповіла фан-сторінка Наді Дорофєєвої. Там наголосили, нібито це просто каблучка, не заручальна.



Надя Дорофєєва показала каблучку на безіменному пальці / Фото з її інстаграму

Додамо, що на попередніх фото в соцмережах у Наді теж помітно цю каблучку, тож очевидно, що артистка носить її вже давно.



Надя Дорофєєва / Фото з її інстаграму

Сама ж Дорофєєва це запитання не прокоментувала.

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