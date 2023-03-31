Ці кадри заінтригували шанувальників, хтось почав припускати, що це свідчить про заручили з Кацуріним. Раніше на концерті Надя покликала коханого на сцену, щоб разом заспівати.
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Перед камерою зірка постала у новому трендовому образі. Вона обрала коротку спідницю з розрізом, оверсайз светр, підібраний у тон до спідниці, а також класичну білу сорочку.
Довершили цей образ зібране волосся, легкий макіяж та спортивне взуття. Водночас Дорофєєва додала прикрас до образу. Зокрема на її безіменному пальці видно каблучку.
Надя Дорофєєва показала стильний образ / Фото з її інстаграму
У коментарях під публікацією, яку артистка оприлюднила в соцмережі, одна фанатка поцікавилася про каблучку: "Я одна каблучку бачу?". На це відповіла фан-сторінка Наді Дорофєєвої. Там наголосили, нібито це просто каблучка, не заручальна.
Надя Дорофєєва показала каблучку на безіменному пальці / Фото з її інстаграму
Додамо, що на попередніх фото в соцмережах у Наді теж помітно цю каблучку, тож очевидно, що артистка носить її вже давно.
Надя Дорофєєва / Фото з її інстаграму
Сама ж Дорофєєва це запитання не прокоментувала.
Що відомо про особисте життя Наді Дорофєєвої: основне
- Зіркова пара Надя Дорофєєва та Володимир Дантес були у шлюбі близько 6 років. Але після початку вторгнення вони оголосила про розлучення. Причиною стало те, що зірки перестали кохати один одного.
- Вони казали, що залишилися друзями, проте схоже, Дантес та Дорофєєва взагалі не спілкується.
- У січні Дантес та Надя Дорофєєва офіційно розлучилися. Вони привітали одне одного з отриманням свідоцтва про розірвання шлюбу.
- Зараз у них обох нові стосунки. Після розлучення Надя почала зустрічатися з другом Михайлом Кацуріним, а Володимир зійшовся з колишньою дружиною Міші – Дашею.
- На 14 лютого у День святого Валентина Кацурін показав романтичні поцілунки з Надею Дорофєєвою. Він оприлюднив ніжні фото з особистого архіву.