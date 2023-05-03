У соцмережі артистка порадувала шанувальників новими фото світлин. Днями Дорофєєва показувала, як відсвяткувала день народження з відомими друзями.

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Тепер співачка опублікувала кілька фото, зроблених у неї вдома. На світлинах Надя сиділа на дивані у вбранні відомого спортивного бренду. На дивані поруч була гітара.



Надя Дорофєєва в орендованій квартирі / Фото з її інстаграм-сторіс

На фото також можна помітити коханого Дорофєєвої, ресторатора Мішу Кацуріна. Поки Надя позувала на камеру, її бойфренд на тлі щось розпаковував на кухні.

Також фанати припускають, що у квартирі, де відбувалася фотосесія, Міша та Надя живуть разом. Оскільки цей інтер'єр вже не раз фігурував на спільних фото пари. Тож, цілком можливо, що таким чином Дорофєєва показала прихильникам квартиру, яку вони з Кацуріним орендують.



Надя Дорофєєва в квартирі / Фото з її інстаграм-сторіс

Зокрема, нагадаємо, що нещодавно Дорофєєва святкувала день народження. В цей день вона показувала фото свого образу, ймовірно, з кухні цієї квартири. Адже стіл на фото дуже схожий.



Надя Дорофєєва / Фото з її інстаграм-сторіс

Раніше Надя Дорофєєва спровокувала чутки про заручини через каблучку на пальці. Нагадаємо, що співачка ще з минулого року зустрічається з ресторатором Михайлом Кацуріним. Проте виявилося, що це була звичайна прикраса.