Цими фото Кацурін вирішив ніжно привітати свою кохану з Днем святого Валентина. Він просто замилував мережу спільними кадрами зі співачкою Дорофєєвою.
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До Дня закоханих ресторатом поділився добіркою світлин з власного архіву. На всіх фото Кацурін та Дорофєєва демонстрували свої почуття та романтично цілувалися.
"Не відривався би ні на секунду", – зворушливо підписав світлини Кацурін.
Надя Дорофєєва ніжно цілується з коханим Кацуріним / Фото з соцмереж
Додамо, що Дорофєєва також відреагувала на милу публікацію свого коханого у коментарях. Співачка написала "Міша" та додала смайлики зі сльозами та розбите сердечко, натякнувши, що її дуже зворушив пост Кацуріна. До того ж, Надя зробила репост фото у сторіз на своїй сторінці.
Надя Дорофєєва з коханим Мішею Кацуріним / Фото з соцмереж
Що відомо про стосунки Наді Дорофєєвої
- Зіркова пара Володимир Дантес та Надя Дорофєєва були у шлюбі близько 6 років. Але після початку вторгнення вони оголосила про розлучення, хоч насправді розійшлися ще на початку лютого. Причиною стало те, що зірки перестали кохати один одного.
- Вони казали, що залишилися друзями, проте схоже, Дантес та Дорофєєва взагалі не спілкується з того моменту, як артистка підтвердила роман з ресторатором Кацуріним.
- У січні Дантес та Надя Дорофєєва офіційно розлучилися. Вони привітали одне одного з отриманням свідоцтва про розірвання шлюбу.
- Зараз у них обох нові стосунки. Після розлучення Надя почала зустрічатися з другом Михайлом Кацуріним, а Володимир зійшовся з колишньою дружиною Михайла – Дашею.