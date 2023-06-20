На кадрах у Нади Дорофеевой заметно кольцо. Но похоже, что это то же украшение, через которую в марте были слухи о помолвке.

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Возлюбленный певицы Миша Кацурин во вторник, 20 июня, отмечает день рождения. Ресторатору исполнилось 35 лет.

Дорофеева нежно приветствовала его с днем рождения. Она опубликовала милое видео, на котором пара страстно целуется.

В подписи к видео Надя написала приятные слова и призналась в любви Кацурину. "Я тебя люблю... совсем. С Днем Рождения, милый, Миша Кацурин", – добавила она.

Звездные коллеги и поклонники приобщились к поздравлениям. В комментариях они "засыпали" пару комплиментами и передали поздравление Кацурину.

Певица показала и видео, когда она вместе пели песню, а также их общие фото, на которые пара счастлива и обнимается.



Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным / Фото с ее инстаграммы

Сам Кацурин в соцсетях опубликовал фото со своего дня рождения. Сначала он показал себя в кепке, а затем и Дорофееву в черном топе. Ресторатор добавил забавную подпись: "1 фото – именинник, 2 фото – подарок".

К слову, на днях в сети начали распространять слухи, что Надя Дорофеева должна 15 июня тайно жениться на Кацурине. Эти сплетни дошли и до певицы, поэтому она впервые прокомментировала их. Что на это ответила Дорофеева – читайте здесь.

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