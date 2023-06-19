Про розлучення Квіткова повідомила у Інстаграм-сторіс. Нагадаємо, що про рішення подружжя розлучитися стало відомо взимку цього року. У них є однорічний син Лев.

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Квііткова та Добринін розлучилися

Даша Квіткова повідомила, що 19 червня розлучились офіційно.Схоже, що пара отримала документи з суду.

З сьогоднішнього дня я офіційно розлучена. Я вдячна за всі моменти, якими б вони не були,

– зізналася дівчина.



Даша Квіткова розповіла про розлучення / Фото з його інстаграм-сторіс

За її словами, попереду ще є деякі процеси і засідання, але їй у цьому допомагає адвокат, яка веде справу.

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Квіткова також відповіла шанувальникам, що зараз між нею та Нікітою – батьківські відносини. "З сьогоднішнього дня наша історія офіційно має тільки одне продовження – батьківство найпрекраснішого хлопчика", – написала вона.

Водночас Добринін поки не прокоментував новину про офіційне розлучення. В Інстаграм-сторіс він лише зазначив, що має поганий настрій. Можливо, це пов'язано з розлученням.



Добринін розповів про поганий настрій / Фото з його інстаграм-сторіс

Додамо, що напередодні, 18 червня, був День батька. Нікіта Добринін опублікував пост, у якому написав, що радий бути татом для Лева. Водночас Квіткова ніяк це не прокоментувала і публічно не привітала колишнього чоловіка.

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