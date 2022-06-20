Надя Дорофєєва натякнула на нові стосунки після розлучення: інтригуюче фото

Українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала інтригуюче фото, де тримає невідомого хлопця за руку. Ймовірно, що це її новий бойфренд.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва повідомила про розрив з Дантесом ще кілька місяців тому. Днями вона опублікувала фото, яким натякнула на нові відносини.

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Надя Дорофєєва натякнула на стосунки

На своїй сторінці в інстаграмі Надя Дорофєєва опублікувала фото з автівки, де тримає хлопця за руку. Сама зірка одягнула червону сукню з білим квітковим принтом.



Надя Дорофєєва з ймовірним бойфрендом / Фото з інстаграм-сторіз

Раніше виконавиця показувала фото з ніжним букетом квітів, який стоїть у неї на столі.



Фото з інстаграм-сторіз Наді Дорофєєвої

Чутки про новий роман Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, що у мережі ще після новини про розлучення Дорофєєвої та Дантеса снують чутки про новий роман співачки. На нові стосунки натякав колега зірки Позитив, а згодом й Олексій Дурнєв.

На початку квітня Надю Дорофєєву сфотографували у Барселоні з Михайлом Кацуріним – пара начебто обіймалась. Це ще більше підігріло чутки про те, що саме Кацурін є новим обранцем знаменитості. Цікаво, що ресторатор та його дружина публічно оголосили про розставання у той самий день, що й Дорофєєва та Дантес.

Сам Володимир Дантес заперечив, що розлучився з Дорофєєвою через Михайла. "Розставимо крапки над "і". Вона не пішла від мене до нього. Люди люблять підтягувати те, що їм хочеться підтягнути. Якщо вони будуть разом – круто, це теж вибір. А я тоді придивлюся до Даші".