Надя Дорофєєва натякнула на нові стосунки після розлучення: інтригуюче фото

20 червня 2022 , 18:43
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Джерело:

інстаграм Наді Дорофєєвої

Українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала інтригуюче фото, де тримає невідомого хлопця за руку. Ймовірно, що це її новий бойфренд.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва повідомила про розрив з Дантесом ще кілька місяців тому. Днями вона опублікувала фото, яким натякнула на нові відносини.

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Надя Дорофєєва натякнула на стосунки

На своїй сторінці в інстаграмі Надя Дорофєєва опублікувала фото з автівки, де тримає хлопця за руку. Сама зірка одягнула червону сукню з білим квітковим принтом. 


Надя Дорофєєва з ймовірним бойфрендом / Фото з інстаграм-сторіз

Раніше виконавиця показувала фото з ніжним букетом квітів, який стоїть у неї на столі.


Фото з інстаграм-сторіз Наді Дорофєєвої

Додамо, під час війни з'явилось чимало зіркових пар зблизилось, але є й ті, хто розійшовся. Серед них Валерій та Юлія Харчишини, Дмитро Ступка та Поліна Логунова, Наталія Валевська та Володимир Пригладь, Тарас та Антоніна Цимбалюки, Михайло Заливако та Анна Богдан. Детальніше про них читайте у нашій добірці

Чутки про новий роман Наді Дорофєєвої

  • Нагадаємо, що у мережі ще після новини про розлучення Дорофєєвої та Дантеса снують чутки про новий роман співачки. На нові стосунки натякав колега зірки Позитив, а згодом й Олексій Дурнєв.
  • На початку квітня Надю Дорофєєву сфотографували у Барселоні з Михайлом Кацуріним – пара начебто обіймалась. Це ще більше підігріло чутки про те, що саме Кацурін є новим обранцем знаменитості. Цікаво, що ресторатор та його дружина публічно оголосили про розставання у той самий день, що й Дорофєєва та Дантес. 
  • Сам Володимир Дантес заперечив, що розлучився з Дорофєєвою через Михайла. "Розставимо крапки над "і". Вона не пішла від мене до нього. Люди люблять підтягувати те, що їм хочеться підтягнути. Якщо вони будуть разом – круто, це теж вибір. А я тоді придивлюся до Даші". 
Автор: Марія Касій