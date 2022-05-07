Особисте життя Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса не дає спокою ані фанам, ані журналістам. Попри чутки, які не вщухають у мережі цілий місяць, співак заявив, що причиною розставання був не Міша Кацурін.

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Дантес про ймовірний роман Дорофєєвої з Кацуріним

Зірка вкотре наголосив, що розлучитися вони вирішили не спонтанно, це рішення було виваженим, і кохання на стороні тут ні до чого. Водночас він не заперечує, що Дорофєєва може зійтися з давнім другом Кацуріним, і жартує, що тоді закрутить роман з ексдружиною ресторатора Дашею.

Розставимо крапки над "і". Вона не пішла від мене до нього. Люди люблять підтягувати те, що їм хочеться підтягнути. Якщо вони будуть разом – круто, це теж вибір. А я тоді придивлюся до Даші,

– з гумором заявив Дантес.

"Я буду тільки радий, якщо в неї все буде гарно. Доросла дівчина, сама вирішить, хто повинен бути з нею", – сказав артист, чим дав зрозуміти, що не лізе в особисте життя Дорофєєвої.

Крім того, Володимир Дантес вперше зізнався, що готовий до нових стосунків, хоч ще два тижні тому казав Славі Дьоміну, що про інших жінок не думає.

"Кожен з нас хоче кохання. Я теж хочу нових стосунків, а хто не хоче? Усі бажають класних стосунків, класного життя", – висловився співак.

Що відомо про розрив Дорофєєвої та Дантеса