Особисте життя Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса не дає спокою ані фанам, ані журналістам. Попри чутки, які не вщухають у мережі цілий місяць, співак заявив, що причиною розставання був не Міша Кацурін.
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Дантес про ймовірний роман Дорофєєвої з Кацуріним
Зірка вкотре наголосив, що розлучитися вони вирішили не спонтанно, це рішення було виваженим, і кохання на стороні тут ні до чого. Водночас він не заперечує, що Дорофєєва може зійтися з давнім другом Кацуріним, і жартує, що тоді закрутить роман з ексдружиною ресторатора Дашею.
Розставимо крапки над "і". Вона не пішла від мене до нього. Люди люблять підтягувати те, що їм хочеться підтягнути. Якщо вони будуть разом – круто, це теж вибір. А я тоді придивлюся до Даші,
– з гумором заявив Дантес.
"Я буду тільки радий, якщо в неї все буде гарно. Доросла дівчина, сама вирішить, хто повинен бути з нею", – сказав артист, чим дав зрозуміти, що не лізе в особисте життя Дорофєєвої.
Крім того, Володимир Дантес вперше зізнався, що готовий до нових стосунків, хоч ще два тижні тому казав Славі Дьоміну, що про інших жінок не думає.
"Кожен з нас хоче кохання. Я теж хочу нових стосунків, а хто не хоче? Усі бажають класних стосунків, класного життя", – висловився співак.
Що відомо про розрив Дорофєєвої та Дантеса
- Про розлучення після 6 років шлюбу пара оголосила 18 березня. Того ж дня про свій розрив розповіли їхні друзі Міша та Даша Кацуріни.
- Як з'ясувалося згодом, Дантес і Дорофєєва розійшлися ще до війни. Це рішення вони прийняли в січні, а початку лютого співак з'їхав на орендовану квартиру. Надя ж залишилася жити в їхньому заміському будинку, але зірки домовилися продати його, а гроші – поділити.
- Артисти досі залишаються чоловіком і дружиною, бо не встигли розлучитися офіційно. Робити це під час війни теж не поспішають.
- Попри це на початку квітня Дорофєєву заскочили з Кацуріним. Їх зняли за обіймами в Барселоні.