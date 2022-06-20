Популярна українська співачка Надя Дорофєєва повідомила про розрив з Дантесом ще кілька місяців тому. Днями вона опублікувала фото, яким натякнула на нові відносини.

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Надя Дорофєєва натякнула на стосунки

На своїй сторінці в інстаграмі Надя Дорофєєва опублікувала фото з автівки, де тримає хлопця за руку. Сама зірка одягнула червону сукню з білим квітковим принтом.



Надя Дорофєєва з ймовірним бойфрендом / Фото з інстаграм-сторіз

Раніше виконавиця показувала фото з ніжним букетом квітів, який стоїть у неї на столі.



Фото з інстаграм-сторіз Наді Дорофєєвої

Додамо, під час війни з'явилось чимало зіркових пар зблизилось, але є й ті, хто розійшовся. Серед них Валерій та Юлія Харчишини, Дмитро Ступка та Поліна Логунова, Наталія Валевська та Володимир Пригладь, Тарас та Антоніна Цимбалюки, Михайло Заливако та Анна Богдан. Детальніше про них читайте у нашій добірці.

Чутки про новий роман Наді Дорофєєвої