За більш як 20 років на сцені Андрій Данилко досягнув шаленого успіху, його хіти лунають по всьому світу, але так і не завів сім'ю. У великому інтерв'ю він зізнався, що не хотів би бути самотнім, але думає, що така його доля.

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Чому в Андрія Данилка немає сім'ї

Не дається мені сімейне життя. Не тому, що я не хочу, а тому, що не виходить. Наче мені це не дано. Якщо раніше я переживав з цього приводу, то зараз прийняв. Якщо воно дане, воно буде,

– зізнався Андрій Данилко.

"Мій друг Кирило, раніше працював на студії, не планував двох дітей в один рік, просто так вийшло. Доля", – додав артист. Він також нагадав, що ніколи не був сімейною людиною, навіть з мамою та рідною сестрою у нього були досить холодні стосунки.

"Нас помирила смерть мами. Хоча у нас у сім'ї не було телячих ніжностей, у нас завжди були стримані стосунки одне з одним. Ми не розповідали про свої проблеми, у мене була дуже самостійна юність", – розповів Андрій Данилко.

Нагадаємо, мама Андрія Данилка Світлана Іванівна померла 2020 року. Про її смерть стало відомо лише у вересні 2021 року зі слів журналістів, які приїхали в село Клименки під Полтавою. Сам зірка про втрату не розповідав.

Чи піде Данилко воювати

Артист зізнався, що воювати не піде, а зброю в руки візьме лише тоді, якщо буде дуже безвихідна ситуація. Він пожартував, що на фронті буде як генерал ЗСУ Валерій Залужний у Палаці Україна з концертом "Пісні й розповіді Залужного".

"Це повинні робити професіонали. Ні фізичного стану, ти не бачиш нічого… Звичайно, якщо станеться якась ситуація, то це доведеться зробити. Але я не та людина, я не військовий. Це якщо буде якась безвихідна ситуація… Але повинні бути професіонали в кожній справі", – заявив Андрій Данилко.