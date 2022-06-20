Популярная украинская певица Надя Дорофеева сообщила о разрыве с Дантесом еще несколько месяцев назад. На днях она опубликовала фото, которым намекнула новые отношения.

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Надя Дорофеева намекнула на отношения

На своей странице в инстаграме Надя Дорофеева опубликовала фото с автомобиля, где держит парня за руку. Сама звезда надела красное платье с белым цветочным принтом.



Надя Дорофеева с вероятным бойфрендом / Фото с инстаграм-сториз

Ранее исполнительница показывала фото с нежным букетом цветов, стоящим у нее на столе.



Фото с инстаграм-сториз Нади Дорофеевой

Добавим, во время войны появилось немало звездных пар сблизилось, но есть и разошедшиеся. Среди них: Валерий и Юлия Харчишины, Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Наталья Валевская и Владимир Пригладь, Тарас и Антонина Цимбалюки, Михаил Заливако и Анна Богдан. Подробнее о них читайте в нашей подборке.

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