Вона думала, що це спасіння, – Надія Матвєєва розповіла про абсурдну пропозицію сестри з Росії

Двоюрідна сестра Надії Матвєєвої живе в Росії. До повномасштабної війни вони були дуже близькими, але після 24 лютого все змінилося. Усе тому, що жінці байдуже на долю України, вона навіть кликала ведучу до себе.

Поки єдиний син Надії Матвєєвої збирається захищати Батьківщину в лавах ЗСУ, її родичі з Росії ані трохи їм не співчувають. За всі чотири місяці війни вони написали лише раз, та й той з абсурдною пропозицією.

Цікаво Хоче бути на передовій: чому Надія Матвєєва не відмовила єдиного сина йти добровольцем у ЗСУ

Чому Надія Матвєєва не спілкується з сестрою з Росії

На початку війни моя двоюрідна сестра писала мені: "Приїжджайте до нас, що у вас там відбувається?" Тобто вона думала, що спасіння – це приїхати до них. Я написала: "У нас війна, ваші вбивають наших людей і дітей",

– розповіла Надія Матвєєва.

На цьому її спілкування з родичами з Росії закінчилося. "Вона більше нічого не писала, я не телефонувала. Я зрозуміла по цьому повідомленню, що спілкуватися немає про що", – пояснила телеведуча.

Та їм пох*й взагалі, що буде з Україною. А ще краще, щоб знищити, і не було цього питання. Так про що тоді мені розмовляти? Мені зараз немає про що подумати?

– емоційно прокоментувала Матвєєва.

Вона наголосила, що на відміну від росіян, українці – миролюбний народ, який відстоюватиме свою правду, свою волю. "У цьому наша сила. І це прекрасно, що ми зараз це демонструємо, і весь світ це бачить. Жахливо тільки, якими жертвами", – додала зірка.

До теми Він на 20 років молодший, – 53-річна Надія Матвєєва розповіла про нові стосунки

Хто з шоу-бізу посварився з родичами з Росії через війну