Лідерка українського гурту ONUKA Наталія Жижченко розповіла про життя в час війни. Вона пригадала своїх близьких з Росії.

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ONUKA про російських родичів

Співачка зізналась, що для неї, як і для більшості людей в Україні, родичі у Росії припинили існувати.

В перші два-три дні війни, мені здається, що для всіх в Україні припинили існувати родичі в Росії. Мені здається, в більшості точно. На жаль, у мене також. Не всі, але частково. Дуже шкода, тому що навіть брати й сестри двоюрідні не привітали мене з днем народження. Мені важко це зрозуміти,

– поділилась Ната.

Артистка додала, що попри "втрату" рідних з Росії, вона набула інших близьких людей в Україні: "Є також і інша фраза: "Як багато рідних стали чужими, як багато чужих стали рідними". І це дійсно так. Ми на деякий час із сином виїжджали в Трускавець, піддалися паніці, чесно скажу. Хоча я не хотіла виїжджати, але той шлях, який ми подолали в 54 години із ночівлею… Але скільки ми людей зустріли прекрасних та нових. Я думаю, що тепер це дійсно рідня, з якою ми ще побачимось".

Ми уже домовилися зробити у вільній Україні концерти після того, як ми подорожували, зупинялися у людей, яких ми бачили вперше – це знайомі знайомих. Я думаю, кожен відчув цю шалену підтримку, зустрівся із такими крутими людьми – молодими, похилого віку, дітьми. Всі вони однією ідеєю настільки згуртовані, і це неможливо взагалі нічим іншим замінити,

– зізналась ONUKA.

Зірка зауважила, що, ймовірно, планом Путіна було роз'єднати Україну. Однак він себе переграв, адже ONUKA не бачила українців такими об'єднаними.

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