Телеведучий Олексій Суханов народився і жив у Росії до 2014 року. Тож у країні-агресорці в нього залишились родичі.

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Олексій Суханов про родичів з Росії

Ведучий зізнався, що взагалі не спілкується з рідними з Росії. Він припинив зв'язок з першого дня повномасштабного вторгнення, хоч мав коротку розмову з ріднею.

Десь на другий тиждень був дзвінок, не буду конкретизувати, хто це був, через тамтешню ситуацію. Було запитання: "Як у тебе там справи?" Я кажу, що ось, росіяни бомблять, ми в бомбосховищі зараз, на станції метро. "Ну все, па-па",

– розповів Олексій Суханов.

Чоловік поділився, що не тримає образи чи зла на своїх родичів: "Я не засуджую, я не ображаюсь, взагалі, чесно, жодної образи. Війна багато чого змінила".

Повне інтерв'ю з Олексієм Сухановим: дивіться відео онлайн

Зауважимо, Наталя Могилевська також розповідала про родичів з Росії. Зокрема, про рідного брата, який відмовляється вірити зірковій сестрі. Він заявляє, що Могилевська надсилає йому фейкові та старі відео. "Пропаганда дуже сильна, професійна, тому люди справді зомбовані. За два місяці війни тільки сліпий, глухий і тупий не зрозумів, що відбувається".

Нагадаємо, Олексій Суханов досі має російський паспорт. Він хотів спалити або зіпсувати документ, але поки що утримався. На нього він має записану квартиру.

"Я його хотів спочатку спалити. Але я його не спалив. Загорнув у папір і поклав. Квартира в Юрмалі в мене оформлена на російський паспорт. Я не знаю, чи він буде необхідний, чи треба його надати латвійській стороні для переоформлення. Це мене стримує від того, щоб його викинути або написати: "Путін – х*йло" і надіслати до російського посольства", – зізнавався Олексій.