Поки єдиний син Надії Матвєєвої збирається захищати Батьківщину в лавах ЗСУ, її родичі з Росії ані трохи їм не співчувають. За всі чотири місяці війни вони написали лише раз, та й той з абсурдною пропозицією.

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Чому Надія Матвєєва не спілкується з сестрою з Росії

На початку війни моя двоюрідна сестра писала мені: "Приїжджайте до нас, що у вас там відбувається?" Тобто вона думала, що спасіння – це приїхати до них. Я написала: "У нас війна, ваші вбивають наших людей і дітей",

– розповіла Надія Матвєєва.

На цьому її спілкування з родичами з Росії закінчилося. "Вона більше нічого не писала, я не телефонувала. Я зрозуміла по цьому повідомленню, що спілкуватися немає про що", – пояснила телеведуча.

Та їм пох*й взагалі, що буде з Україною. А ще краще, щоб знищити, і не було цього питання. Так про що тоді мені розмовляти? Мені зараз немає про що подумати?

– емоційно прокоментувала Матвєєва.

Вона наголосила, що на відміну від росіян, українці – миролюбний народ, який відстоюватиме свою правду, свою волю. "У цьому наша сила. І це прекрасно, що ми зараз це демонструємо, і весь світ це бачить. Жахливо тільки, якими жертвами", – додала зірка.

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