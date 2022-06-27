Поки єдиний син Надії Матвєєвої збирається захищати Батьківщину в лавах ЗСУ, її родичі з Росії ані трохи їм не співчувають. За всі чотири місяці війни вони написали лише раз, та й той з абсурдною пропозицією.
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Чому Надія Матвєєва не спілкується з сестрою з Росії
На початку війни моя двоюрідна сестра писала мені: "Приїжджайте до нас, що у вас там відбувається?" Тобто вона думала, що спасіння – це приїхати до них. Я написала: "У нас війна, ваші вбивають наших людей і дітей",
– розповіла Надія Матвєєва.
На цьому її спілкування з родичами з Росії закінчилося. "Вона більше нічого не писала, я не телефонувала. Я зрозуміла по цьому повідомленню, що спілкуватися немає про що", – пояснила телеведуча.
Та їм пох*й взагалі, що буде з Україною. А ще краще, щоб знищити, і не було цього питання. Так про що тоді мені розмовляти? Мені зараз немає про що подумати?
– емоційно прокоментувала Матвєєва.
Вона наголосила, що на відміну від росіян, українці – миролюбний народ, який відстоюватиме свою правду, свою волю. "У цьому наша сила. І це прекрасно, що ми зараз це демонструємо, і весь світ це бачить. Жахливо тільки, якими жертвами", – додала зірка.
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Хто з шоу-бізу посварився з родичами з Росії через війну
- Співак Іван Дорн, який усі 8 років війни виступав у Росії, поставив хрест на родичах з Башкирії, бо ті жодного разу не зателефонували й не запитали, як він і його сім'я.
- Лідерка ONUKA Ната Жижченко теж не спілкується з рідними з Росії, ті перестали існувати для неї в перші два-три дні повномасштабної війни.
- Брат артистки Наталії Могилевської взагалі зомбований, він не вірить жодним її словам і навіть відео реальних руйнувань.
- Телеведучий Олексій Суханов не підтримує зв'язок з рідними з Росії після того, як на його слова про бомбардування відреагували так: "Ну все, па-па".