Пока единственный сын Надежды Матвеевой собирается защищать Родину в рядах ВСУ, ее родственники из России нисколько им не сочувствуют. За все четыре месяца войны они написали только один раз, да и тот с абсурдным предложением.
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Почему Надежда Матвеева не общается с сестрой из России
В начале войны моя двоюродная сестра писала мне: "Приезжайте к нам, что у вас там происходит?" То есть она думала, что спасение – это приехать к ним. Я написала: "У нас война, ваши убивают наших людей и детей",
– рассказала Надежда Матвеева.
На этом ее общение с родственниками из России закончилось. "Она больше ничего не писала, я не звонила. Я поняла по этому сообщению, что общаться не о чем", – объяснила телеведущая.
Да им пох*й вообще, что будет с Украиной. А еще лучше, чтобы уничтожить, и не было этого вопроса. Так о чем мне тогда говорить? Мне сейчас не о чем подумать?
– эмоционально прокомментировала Матвеева.
Она отметила, что в отличие от россиян, украинцы – миролюбивый народ, который будет отстаивать свою правду, свою волю. "В этом наша сила. И это прекрасно, что мы сейчас это демонстрируем, и весь мир это видит. Ужасно только, какими жертвами", – добавила звезда.
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Кто из шоу-биза поссорился с родственниками из России из-за войны
- Певец Иван Дорн, который все 8 лет войны выступал в России, поставил крест на родственниках из Башкирии, потому что те ни разу не позвонили и не спросили, как он и его семья.
- Лидер ONUKA Ната Жижченко тоже не общается с родными из России, те перестали существовать для нее в первые два-три дня полномасштабной войны.
- Брат артистки Натальи Могилевской вообще зомбирован, он не верит никаким ее словам и даже видео реальных разрушений.
- Телеведущий Алексей Суханов не поддерживает связь с родными из России после того, как на его слова о бомбардировках отреагировали так: "Ну все, пока".