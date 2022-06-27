Пока единственный сын Надежды Матвеевой собирается защищать Родину в рядах ВСУ, ее родственники из России нисколько им не сочувствуют. За все четыре месяца войны они написали только один раз, да и тот с абсурдным предложением.

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Почему Надежда Матвеева не общается с сестрой из России

В начале войны моя двоюродная сестра писала мне: "Приезжайте к нам, что у вас там происходит?" То есть она думала, что спасение – это приехать к ним. Я написала: "У нас война, ваши убивают наших людей и детей",

– рассказала Надежда Матвеева.

На этом ее общение с родственниками из России закончилось. "Она больше ничего не писала, я не звонила. Я поняла по этому сообщению, что общаться не о чем", – объяснила телеведущая.

Да им пох*й вообще, что будет с Украиной. А еще лучше, чтобы уничтожить, и не было этого вопроса. Так о чем мне тогда говорить? Мне сейчас не о чем подумать?

– эмоционально прокомментировала Матвеева.

Она отметила, что в отличие от россиян, украинцы – миролюбивый народ, который будет отстаивать свою правду, свою волю. "В этом наша сила. И это прекрасно, что мы сейчас это демонстрируем, и весь мир это видит. Ужасно только, какими жертвами", – добавила звезда.

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