Війна розставила всі крапки над "і" та показала справжні обличчя людей. Так, чимало українців розірвали всі зв'язки з родичами з Росії. Одні просто забули їхні номери, інші ж намагалися достукатися. Серед останніх і Наталія Могилевська.

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Наталія Могилевська про діалог з братом з Росії

У 46-річної співачки на Росії живуть рідні. Вона спілкувалася з братом, однак той не вірив жодним її аргументам і навіть відео – реальним кадрам з України.

Досить важко було з ними говорити. Мій брат казав мені: "А якого року це відео? Що ти мені надсилаєш?" Пропаганда дуже сильна, професійна, тому люди справді зомбовані. За два місяці війни тільки сліпий, глухий і тупий не зрозумів, що відбувається,

– заявила Наталія Могилевська.

Вона переконана, що у залізній завісі, яку побудував Кремль, "є достатньо дірочок, щоб розсудлива людина могла все зважити та мати свою думку". Очевидно, її родичі не такі, адже всіх росіян вона вважає ворогами України.

"Сьогодні в країні війна, діють закони воєнного часу. Сьогодні наш ворог – це Росія, всі. Не може бути іншої позиції. Якісь інші позиції – державна зрада", – різко висловилася Могилевська.

Наталія Могилевська / Скриншот з відео

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